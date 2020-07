Un 30% dels menors de 18 anys en la Comunitat està en risc de pobresa

SAVE THE CHILDREN - Archivo

Un 30,4% dels menors de 18 anys en la Comunitat Valenciana està en risc de pobresa. Així ho revela l'anàlisi que ha fet Save the Children arran de l'última Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Encara que la taxa s'havia reduït lleugerament en els últims anys, en total, 257.277 xiquets de l'autonomia encara estaven en una situació de pobresa en 2019, abans de la pandèmia per Covid-19. "Tot això evidencia la necessitat de continuar prenent mesures urgents per a reduir la desigualtat i la pobresa entre aquelles famílies que més ho necessiten", han informat des de l'organització.

Les prestacions socials existents fins al moment a Espanya solament ajuden a reduir la pobresa infantil en tres punts percentuals, quan es compara la taxa de pobresa abans i després de rebre les mateixes, la qual cosa demostra que encara són "insuficients" per a millorar la situació de pobresa infantil al país, han advertit.

En la seua anàlisi, Save the Children ha alertat que, encara que les taxes de pobresa en adults cauen en més d'un punt a nivell estatal, les famílies amb fills a càrrec, especialment les monoparentals, continuen patint més la pobresa, estant sempre per damunt del 20%. L'organització ha destacat que el 41,1% de les famílies monoparentals està en risc de pobresa i que aquestes llars estan majoritàriament encapçalats per una dona sola.

Save the Children també considera rellevant l'increment de xiquets menors de 18 anys que hi ha vivint en pobresa severa en la Comunitat Valenciana, un 14,7%, per damunt de la mitjana estatal, amb un 13%. Això suposa que quasi 124.000 xiquets de l'autonomia es troben en eixa situació.

Així mateix, l'organització ha apuntat a la bretxa digital i el seu impacte en la bretxa educativa a Espanya. En l'últim període hi ha hagut un augment de xiquets menors de 16 anys sense accés a un ordinador personal, fins a aconseguir el 8,7%. A més, Save the Children ha alertat que la pobresa condiciona l'aprenentatge, ja que només el 25% de les persones amb educació superior provenen de famílies vulnerables. En canvi, més de la meitat d'aquelles persones que només tenen educació primària provenen de llars amb pocs recursos.

Sense impacte Covid

Save the Children ha puntualitzat que aquestes xifres són de 2019 i, per tant, no reflecteixen l'impacte de la Covid-19 en les llars amb menys recursos. L'organització estima que les conseqüències de la crisi econòmica en les famílies vulnerables augmentaran considerablement les dades de pobresa infantil en els pròxims anys.

Si les xifres de 2019 reflecteixen una situació "preocupant", segons una enquesta realitzada per Save the Children, una de cada sis famílies amb xiquets en la Comunitat Valenciana ja ha perdut l'ocupació de manera permanent a causa de la pandèmia i quasi la meitat ha patit una retallada de sou de manera temporal, una situació que empitjora quan les famílies estan en una situació vulnerable.

L'estudi de Save the Children sosté que les dones evidencien major precarietat i pobresa laboral, la qual cosa les situa en pitjor lloc per a afrontar una crisi com l'actual, especialment les joves, les migrants i les que tenen baixa qualificació.

A més, alguns dels sectors més afectats pel confinament, com el comerç, el turisme i l’hostaleria, estan altament feminitzats. Altres sectors feminitzats, com el sector sanitari o el de cures, han patit menys impacte econòmic, però en el seu lloc exposa a les dones a un risc de contagi més elevat.

Cost de la criança

Save the Children ha recordat que el cost mínim per a poder criar a un xiquet en condicions dignes és de 536 euros al mes en la Comunitat Valenciana.

Per a les mares soles amb fills a càrrec arribar a final de mes és complicat: el salari mínim a Espanya és de 900 euros i el salari més comú és de 1.457 euros al mes, segons l'Enquesta d'Estructura Salarial de l'INE. Aquestes dones tenen moltes més dificultats per a accedir al mercat laboral i per a conciliar, per la qual cosa acaben tenint un salari molt menor que el dels homes i estan més exposades a la pobresa.

Per tot això, l’entitat valora el decret del Consell que permet compatibilitzar la Renda Valenciana d'inclusió amb l'Ingrés Mínim Vital, però demana al Consell que l'amplie per a cobrir a totes aquelles famílies amb fills a les quals no arriba l’IMV. Sobre aquest punt, l'organització ha recordat que, en aquest moment, dos terços dels xiquets en situació de pobresa es queden fora de l’IMV.