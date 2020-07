Alacant pel Valencià sol·licita a l'Ajuntament que faça un "major ús" de la llengua en les seues comunicacions

En un comunicat, d'aquest dimecres, Alacant pel Valencià ha criticat que l'Ajuntament, durant el període de la pandèmia de la Covid19, ha fet arribar mascaretes a la població de la ciutat amb informació "únicament en castellà" i tota la informació respecte a la pandèmia, difosa per xarxes socials, ha sigut "únicament" en eixa llengua.

Al mateix temps, Alacant pel Valencià ha proposat el consistori que la difusió de missatges a la ciutadania sobre salut pública es realitze en diverses llengües.

La Plataforma considera que "en temes de salut pública, un concepte que inclou tant la higiene com les malalties, s'ha d'utilitzar el plurilingüisme, per a arribar a la població diversa d'origen immigrant que viu en la nostra ciutat, i no únicament el castellà".

En eixe sentit, han assegurat que "els únics documents de l'Ajuntament d'Alacant on sempre s'usa el valencià són els rebuts dels impostos i les taxes municipals (IBI, recollida de fem)".

"En canvi en la resta de la ciutat com per exemple les platges de la ciutat d'Alacant la retolació és només en castellà i en algun cas també l'anglés", han indicat.

Per açò, Alacant pel Valencià ha sol·licitat que, en la retolació urbana i també en les platges, "es tinga en compte l'ús del valencià i que hi haja un pla lingüístic en la ciutat, que utilitze com a marca la LUEV les dos llengües oficials, però també les altres llengües no oficials però que conviuen en la ciutat amb les oficials".