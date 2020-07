López Miras exige "compromiso e implicación" del Gobierno central con el Mar Menor

El presidente regional ha dicho que "esta norma por sí sola no soluciona el problema", motivo por el que se necesita también la implicación de la administración central, "la Confederación Hidrográfica del Segura no puede seguir proponiendo medidas que no repercutan en nada positivo para el Mar Menor. Necesitamos la implicación del Estado en la Región".

Ha recordado que hace 45 días envió una carta al presidente nacional, Pedro Sánchez, para marcar una hoja de ruta para el Mar Menor y que aún no ha obtenido respuesta. "Seguimos esperando que aparezca la administración central para dar soluciones para el Mar Menor", ha manifestado.

No obstante, ha agradecido el trabajo tanto del consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente como del resto del Consejo de Gobierno, ya que el "decreto ley de Protección Integral ha sido la base sobre la que se ha construido esta ley". A su juicio, es una "buena ley" para la Región porque protege el Mar Menor y hace compatible una agricultura sostenible y de protección "que va a proteger a uno de los motores económicos de la Región", ha expuesto antes de añadir que el Gobierno regional "apoyará y estará al lado de los agricultores para seguir avanzando y que sigan siendo referentes en todo el mundo".