L'home, en tercer grau penitenciari, va alertar aquest cap de setmana passat que tenia símptomes compatibles amb la malaltia, i les autoritats sanitàries van decretar el seu aïllament domiciliari.

Paral·lelament, es va decretar la quarantena per a la vintena d'interns del CIS de Fontcalent. No obstant açò, les proves han donat negatiu per coronavirus, per la qual cosa s'alça l'aïllament dictaminat tant per a eixa persona com per a la resta.