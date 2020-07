Críticas por el comentario "absolutamente machista" de Jaime Peñafiel sobre Corinna y el rey emérito

Cuatro al día contó con Jaime Peñafiel durante un debate sobre las últimas informaciones de Corinna y Juan Carlos I, rey emérito.

Sin embargo, durante su intervención hubo un comentario que descolocó a los colaboradores y al propio presentador, Joaquín Prat, que le reprocharon sus palabra al experto de la Casa Real.

"Ayer estuve cenando con una amiga mía de la alta sociedad y ella me dijo los Reyes no se deben acostar nunca con putas, sino con señoras porque las señoras se callan y las putas, lo largan todo", dijo el periodista.

Ante la reacción de los colaboradores en plató, Peñafiel se defendió asegurando que no era palabra suyas, sino de la señora anteriormente citada, aunque no le quitó nada de razón, asegurando que ella "ha pasado por camas y no ha largado. En cambio, estas cortesanas han largado todas".

Que el lameculos de Jaime Peñafiel es un machista redomado queda aquí retratado 👇los Reyes no se pueden acostar con Putas, solo "Señoras" que si no se van de la lengua pic.twitter.com/qSwE0Deq5m — #Republicano💓💛💜 (@EpubliR) July 21, 2020

Ante estas palabras, Prat le comentó que "eso es poner toda la carga en la mujer sólo por el mero hecho de ser mujer".

"Es un comentario absolutamente machista, impresentable e impropio", afirmó, por su parte, Esther Palomera, "Es machismo vomitivo".

Las redes sociales también se hicieron eco del momento y condenaron igualmente las palabras del periodista.

Jaime Peñafiel ha estado años blanqueando la imagen de la monarquía poniéndola de ejemplar. Ahora anda diciendo que el rey ha hecho cosas buenas, que no es para tanto y que Corina es una despechada. Esta rata ha sido como el ministro de propaganda de la monarquía. — Marc Revolucions (@activista7) July 21, 2020

Jaime Peňafiel demostrando su clasismo y su machismo. Da igual cuando leas esto. — Roberto Clash (@RobGarPal) July 21, 2020