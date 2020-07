El 98% de temporeros de Albacete trabaja fuera por lo que el Ayuntamiento espera que cada uno asuma su responsabilidad

Así ha respondido a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa en la que se han presentado el nuevo proyecto de presupuestos de 2020 del Ayuntamiento de Albacete, donde ha visto necesario que cada ayuntamiento "asuma parte de la responsabilidad que tiene".

El Consistorio albaceteño, ha recalcado, no tiene intención "de no asumir" la responsabilidad que le corresponde, pero ha apuntado que "ha llegado el momento de todo el mundo sume voluntades" y con ello conseguir que "no vuelvan a existir" dichos espacios.

Según ha indicado, a lo largo de esta mañana se ha trasladado a los temporeros del asentamiento ilegal hasta las instalaciones del IFAB, en coordinación con distintas administraciones, con motivo de la situación de confinamiento en la que se encuentran dichos trabajadores.

El vicealcalde ha explicado que el recinto escogido ha sido el IFAB debido a que "es un sitio controlado" además de amplio y en el que se han podido poner todas las medidas necesarias como camas, aseos y se les ha dado ropa. "No hay comparación" con respecto al asentamiento para que pasen el confinamiento, ha señalado.

Por último, ha admitido que como ciudad "es indigno" que se siga utilizando el asentamiento para acoger a temporeros y ha asegurado que esta semana se van a mantener reuniones con las administraciones necesarias con el objeto de "clausurar dicho asentamiento" manteniendo lo que ha denominado como "mesa de soluciones".