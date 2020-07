Entrevista a Dolors Montserrat: "El fondo de la UE tiene que servir para crecer y crear empleo"

El acuerdo del Consejo Europeo por los fondos de reconstrucción fue bien recibido por todos los partidos. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, atiende a 20minutos y explica que ahora lo importante es utilizar las ayudas para "crear empleo y reactivar la economía". Además, afea a Sánchez que no recoja la mano tendida por Casado.

¿Qué valoración hacen del acuerdo del Consejo Europeo?

Damos la bienvenida al acuerdo, que es histórico previamente impulsado por la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo que es el Partido Popular, así como por la Comisión que también está presidida por el PPE. Ya exigimos al Consejo que no se alejaran de ese plan de recuperación para todos los europeos. Teníamos muy claro que este acuerdo es para volver a la senda de crecimiento económico. Para mantener y crear nuevo empleo, de ayudar a todas las familias. Esta solidaridad europea tiene que venir acompañada de reformas ambiciosas nacionales, para impulsar de nuevo la economía y volver a crear empleo.

¿Es lo que esperaba el PPE?

Lo que defendimos fueron 750.000 millones de euros, medio millón en transferencias y 250.000 millones en créditos. Lo defendimos en todo momento, pero todos sabemos que en una negociación para llegar a un acuerdo ha habido que modificar alguna condición. Pero lo más importante es que Europa ha salido fortalecida, que cuando Europa, atacada por los populismos y los nacionalismos, afronta momentos difíciles se crece y se vuelve a levantar.

Pablo Casado afeó al presidente del Gobierno que no contase con el PP para afrontar la negociación, ¿cómo lo ven desde la delegación en Bruselas?

Sánchez llegó al Consejo débil porque su carta de presentación es que tiene como socio a un partido comunista al que no le gusta Europa. También lo era un acuerdo con Bildu, que odia a España, para derogar la reforma laboral. Y llegó al Consejo sin ningún tipo de diálogo con la fuerza mayoritaria en la UE, que es el PP, y que además somos el primer partido de la oposición en España. Europa veía que venía sin ningún acuerdo con el PP y con una propuesta de derogación de la reforma laboral que tantos éxitos ha dado avalada por la UE. Llegaba débil y lo hemos visto porque ha estado desaparecido.

Ahora falta ver cómo se usa el dinero del fondo, ¿cuáles son las prioridades para ustedes?

Tienen que venir acompañadas de reformas nacionales ambiciosas para crear empleo, crear empleo, crear empleo e impulsar la economía española. A través de los objetivos que ha puesto encima de la mesa la Comisión: hacer la transición del mundo analógico al digital, también para volver a la industrialización y volver a ser una economía resiliente y moderna y también para la lucha contra el cambio climático. Así conseguiremos empleo de calidad.

¿Ese dinero va a llegar a las comunidades autónomas?

Este dinero tiene que llegar a los sectores productivos, a las trabajadores y a las familias. Es para que nuestra economía sea más competitiva, más resiliente, más moderna y cree más oportunidades. El empleo es la mejor política social que podemos dejar a los españoles y al resto de europeos. Esto es lo que siempre ha defendido el PP y lo demostramos cuando estuvimos gobernando. Dejamos más empleo del paro que nos encontramos. Si creas empleo, das oportunidades.

Dolors Montserrat, tras laentrevista. Jorge París

¿Este fondo y las exigencias cierra la puerta a la derogación de la reforma laboral?

Se les complica. El Consejo y la Comisión han dejado claro el camino y han dicho que esta solidaridad sirve para crear empleo, para modernizarnos, para ayudar a los sectores productivos. Ya se ha demostrado que la reforma laboral ha servido para crear empleo y para tener una economía competitiva. Si Sánchez elige el camino equivocado tendrá enfrente al PP.

¿Ha cambiado de modelo la UE con respecto a la crisis de 2008?

Europa crece y mejora cada día. Lo que se ha demostrado en esta crisis es que Europa, a pesar de los que quieren terminar con ella, se vuelve a levantar. Europa es más fuerte y más solidaria que Europa. Lo que necesitamos cada día es más Europa, porque además es la mejor manera de defender más España.

Al Consejo se llegó con un gran acuerdo entre los tres grandes grupos del Parlamento Europeo, ¿se podrá ver algo similar en España entre el Gobierno, el PP y Cs?

Nosotros siendo la fuerza mayoritaria en el Parlamento y presidiendo la Comisión hemos demostrado que somos un partido de diálogo, que vela por los intereses generales pero sobre todo que vela por los ciudadanos. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos en Europa. El problema de España no es el PP, es Sánchez, que no mira al partido mayoritario en Europa y no mira al primer partido de la oposición. Le hemos ofrecido pactos de Estado y un plan b para salir del estado de alarma y siempre nos ha dado la espalda. Es él quien se ha equivocado de socios.

Como exministra de Sanidad, ¿qué balance hace de la gestión del Gobierno durante esta crisis?

El Gobierno ha llegado tarde y mal tanto en el inicio de la pandemia como ahora, esperemos que no, con un posible rebrote. Desde la OMS y desde la UE nos pidieron tres cosas: acopio de material para proteger a los sanitarios y a la ciudadanía, algo que no se ha cumplido. Vimos el desastre con las mascarillas. Nos han pedido test masivos y recopilación de datos. Y aún hoy no sabemos cuántas personas han fallecido por la covid. Hemos visto un Gobierno incapaz ante una crisis sanitaria y también incapaz ante una crisis económica. Hemos visto cómo los países vecinos tienen planes para reactivar la economía, bajando impuestos, impulsando el sector turístico, ayudando a las familias y a los autónomos. Aquí hemos visto que al sector del turismo lo único que se le ofrece es más endeudamiento. Han llegado sin ningún plan. Para este posible rebrote el Gobierno se ha inhibido de su responsabilidad pasándolo todo a las comunidades sin querer trabajar en un plan nacional de pandemias.

A nivel de partido vienen de las elecciones del 12-J. ¿La victoria de Feijóo va a provocar un giro en la estrategia del partido?

Lo que se vio en la noche electoral fue la derrota de las políticas de Sánchez e Iglesias. Iglesias llegó a desaparecer en el Parlamento gallego y el PSOE ha pasado a ser tercera fuerza. Nosotros somos la única alternativa para volver a sacar a este país de la crisis, igual que están haciendo nuestros gobiernos en las comunidades. El ejemplo es Feijóo. Revalida una cuarta mayoría absoluta como demostración de que el PP es un ejemplo de gestión. Las políticas son senda de crecimiento, crear empleo, oportunidades y no dejar a nadie atrás. Donde gobernamos lo sabemos hacer bien y nos vuelven a apoyar.

¿Cómo ve la situación en Cataluña?

Lo que veo es que los políticos independentistas no cesarán jamás en su objetivo de romper Cataluña y romper España. Es su único objetivo. Enfrente está un partido que es la alternativa al independentismo y al nacionalismo que tanto daño hace.

¿Habrá coalición con Cs?

Como ya dijo el secretario general, cuando se convoquen las elecciones se verá esa posibilidad. Pero quiero dejar claro que el PP catalán es representativo de lo que es el PP nacional. Defendemos Cataluña, España, la Constitución, el emprendimiento, queremos que Cataluña vuelva a la convivencia y que volvamos a ser una tierra de oportunidades y de libertad.