Verter Recycling afirma que la detención de sus responsables es "contraria a derecho" y, por tanto, "ilegal"

Además, ha puntualizado que los arrestos se han practicado "por decisión policial" y no "por orden judicial", y no dispone de ningún auto judicial que dictamine esta actuación, que califica de "totalmente desproporcionada".

La Ertzaintza detuvo, este pasado martes, a tres responsables de la empresa Verter Recycling 2002, gestora del vertedero de Zaldibar, que registró un derrumbe el pasado mes de febrero en el que quedaron sepultados dos trabajadores. Los tres permanecen en dependencias policiales, según han manifestado este miércoles desde el Departamento de Seguridad.

En un comunicado hecho público este miércoles "ante las detenciones practicadas ayer por parte de la Ertzaintza sobre dos representantes de la propiedad", la empresa precisa que los arrestos "se han producido por decisión policial".

Según manifiesta, "no se dispone de ningún auto judicial que dictamine esta actuación y la propia Policía ha confirmado a los representantes legales de la propiedad que la decisión es suya, no del Juzgado". "En contra de lo que ha publicado algún medio, la jueza no ha ordenado la detención", puntualiza.

Además, afirma que la actuación "es contraria a derecho" y, por lo tanto, "una detención ilegal", puesto que dice no conocer "que exista información que determine ningún indicio que justifique la misma en los estrictos términos de la Ley".

"Máxime, cuando las investigaciones judiciales y policiales se prolongan ya por cinco meses y la disposición de la empresa ha sido siempre la de colaborar", puntualiza.

"TOTAL COLABORACIÓN"

La empresa añade que los representantes de la propiedad y gestores de la empresa han mantenido, desde que se produjo el derrumbe del vertedero, "una actitud de total colaboración con las autoridades y con los estamentos judiciales en la búsqueda de las causas de este fatal accidente".

Por esa razón, califica de "totalmente desproporcionada esta actuación" que, al parecer, "tiene como finalidad la toma de declaración de las personas detenidas". "Una situación para la que ambas han mostrado, en todo momento, completa disposición a llevar a cabo", añaden, para puntualizar que "de hecho, hasta el momento, ni el Juzgado ni la Policía han convocado o citado a declarar a los detenidos".

Verter Recycling recuerda que "el procedimiento judicial se encuentra en una fase preliminar de diligencias previas" en la que "se están estudiando e investigando las posibles causas de derrumbe del vertedero". Por ello, y "hasta que no existan datos y hechos contrastados", considera "totalmente injustificadas actuaciones como esta".