Gobierno C-LM defiende que la PAC se "mantiene con presupuesto corriente" y reprocha la "política ficción" del PP

"El PP fue el protagonista del mayor recorte agrario de la política agraria comunitaria de la historia y eso lo sufrieron los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha, a los que no se les defendió ni protegió. Pero no solo eso, el Gobierno de Mariano Rajoy provocó un hachazo bastante incomprensible al Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha", ha denunciado Fernández, al ser preguntada en rueda de prensa sobre la PAC.

Tras insistir en que la "negociación europea ha ido bien" en esta materia, ha defendido que "echar cuentas de lo que va a ser la economía y hacer un porcentaje de supuesto recorte a tres años es política ficción un tanto interesada".

"Es lógico que las organizaciones agrarias defiendan su pan, lo tienen que hacer. Además, en Castilla-La Mancha queremos que reivindiquen, pero el PP bien podría no criticar cada decisión, no fastidiarse con cada medida. El primer enfadado con que a España se le vayan a destinar 140.000 millones de euros de la Unión Europea sin exigirle recortes a cambio ha sido Pablo Casado, lo cual es incomprensible. Esta actitud del PP es la que no cambia", ha terminado lamentado Fernández.