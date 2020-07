Los alcaldes del PP Aragón piden al Gobierno regional información por municipios y un fondo extraordinario

La secretaria general del PP regional, Mar Vaquero, y los alcaldes de Calatayud, José Manuel Aranda; Monzón, Isaac Claver; Alcorisa, Miguel Iranzo; Gurrea de Gállego, Carlos Til, e Illueca, Ignacio Herrero, también miembro de la FAMCP, han ofrecido una rueda de prensa en la que han negado que la información que solicitan esté protegida por la Ley de Protección de Datos, argumentando que no piden "nombre, apellidos ni datos médicos" de las personas afectadas por la COVID-19, sino información global que les ayude a gestionar sus municipios.

Mar Vaquero ha criticado "el enrocamiento fútil" del Gobierno de Aragón, que "perjudica a los alcaldes", atribuyéndolo a una "falta de transparencia que crea estigmatización".

"Muchos alcaldes pueden ir a los centros de salud y los consultorios, pero bastante tienen" estos equipamientos sanitarios, ha continuado Vaquero, quien ha insistido en que "la información debe partir del Gobierno de Aragón". Ha advertido de que "haremos lo necesario para garantizar ese bien superior que es la salud y la seguridad de los aragoneses" si el Gobierno regional rehúsa proporcionar estos datos.

La dirigente del PP Aragón ha recalcado que este partido ha apoyado "desde el primer momento" las medidas de prevención dispuestas por la DGA "y las vamos a apoyar hasta donde sea necesario" porque están refrendadas por el criterio sanitario, pero ha puntualizado que "la lealtad no es silencio y no vamos a renunciar a hacer aportaciones", por ejemplo la exigencia de alojamientos adecuados para los temporeros de la fruta.

También ha dicho que los Ayuntamientos son las instituciones "que más esfuerzo presupuestario han hecho" y que "no les ha importado modificar sus cuentas para estar a la altura y cuidar la salud de los ciudadanos", pero "no han recibido un solo euro" del Gobierno de Aragón, tampoco del central, que "ahora amenaza con la confiscación" de los remanentes de tesorería, que son "el ahorro de los vecinos durante muchos años".

Vaquero ha criticado que el Gobierno de Aragón ha puesto "cero" euros para dotar el convenio que firmó la semana pasada con las Diputaciones Provinciales mediante el que la de Zaragoza aportaba cinco millones y las de Huesca y Teruel uno cada uno para luchar contra la COVID-19.

El PP considera que "es el momento de que la DGA muestre lealtad institucional y empiece a generar fondos para que los Ayuntamientos puedan afrontar los gastos que les ha supuesto este grave esfuerzo financiero y lo que pueda venir ahora".

CARTA

Los alcaldes de Gurrea de Gállego, Illueca y Albalate del Arzobispo han enviado una carta al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón para solicitarle que actúe "con transparencia" y comunique los datos oficiales por municipios.

"Como no sabemos si tenemos personas contagiadas en nuestros pueblos, no somos capaces de determinar si debemos interrumpir los campamentos urbanos puestos en marcha o, incluso, las escuelas infantiles municipales", han señalado en su misiva, añadiendo que "tampoco sabemos si cerrar los parques y espacios de ocio donde se concentran vecinos de todas las edades y, especialmente, jóvenes".

Los alcaldes y concejales del PP están dispuestos a "tomar todas estas decisiones e iniciativas, pero como no sabemos el impacto de la enfermedad en nuestros municipios no podemos valorar si son medidas equilibradas en función de su impacto social y económico, y todo porque el Gobierno de Aragón no proporciona los datos que reclamamos".

"Nos encontramos otra vez solos", indican en su escrito, expresando que "muchos alcaldes se han despertado con el retroceso a la Fase 2 y la propagación de la enfermedad es cada vez mayor", aumentando los ingresos hospitalarios y los traslados a las UVI.

Han recordado que en otras comunidades autónomas sí se ofrecen los datos por municipios, lo que los alcaldes del PP regional han pedido a través de sus grupos institucionales, pero "el Gobierno de Aragón se niega a proporcionarlos, se niega a permitirnos tomar más y mejores decisiones para controlar los brotes en nuestros pueblos".

También han dicho que "con los datos en la mano, hechos públicos y puestos en conocimiento de todos, estaríamos en condiciones de tomar estas decisiones si es necesario porque, por encima de todo, está la salud, la protección y la vida de nuestros vecinos".

"Podríamos cumplir, de una forma mucho más eficaz, el mandato constitucional de protección de la salud, en este caso la de nuestros vecinos, adoptando las medidas necesarias llegado el caso", han continuado los alcaldes en su misiva, manifestando que no pueden esperar a enterarse por los medios de comunicación de los focos de contagio o de retrocesos "y saber que hubiéramos podido evitar o mitigar el impacto de la enfermedad de haber actuado el Gobierno de ARagón con transparencia y diligencia".

LEALTAD

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha alertado del aumento del número de casos en Aragón y se ha quejado de que "no estamos recibiendo información alguna" del Ejecutivo, haciendo notar que los Ayuntamientos "somos los que tenemos que tomar decisiones" en cuanto a equipamientos, como la apertura, o no, de las piscinas. Por ejemplo, Aranda ha decidido, recientemente, aislar la residencia municipal de personas mayores

Ha comentado que los hospitales reciben pacientes de varias comarcas y no pueden transmitir una imagen fiel de la situación en cada municipio y ha reclamado al Ejecutivo regional "un flujo bidireccional" de información.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha lamentado que, con la entrada en la Fase 2 flexibilizada, la ciudad altoaragonesa no ha podido entrar en "la normalidad que todos anhelábamos" y que este Ayuntamiento ha defendido la "información, coordinación y colaboración" con la Administración autonómica, subrayando que los Ayuntamientos son la institución más cercana a los vecinos y tienen la obligación de velar por su salud.

Sin embargo, "sin la información oportuna difícilmente podemos realizar este trabajo", que incluye tomar decisiones sobre las piscinas, las ludotecas, las residencias y las desinfecciones. Para Claver, la aplicación de la normativa de protección de datos "no obsta que conozcamos el número de casos y la evolución".

Por su parte, el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo ha manifestado que los alcaldes no quieren saber qué personas tienen la COVID-19, pero sí "la situación en cada momento" en sus respectivos municipios para "tomar decisiones correctas" porque ahora "no sabemos si abrir sitios o cerrarlos".

El alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, ha elogiado que el Gobierno de Castilla y León haya establecido un fondo dotado con 80 millones de euros para que los municipios atiendan los gastos de la pandemia, indicando que en Aragón "ha habido que realizar importantes inversiones en infraestructuras" y otras actuaciones que son competencia del Gobierno de Aragón, de ahí la petición de que la Administración regional "se haga cargo".

El alcalde Gurrea, Carlos Til, ha llamado la atención sobre "el gasto económico que han tenido que soportar los Ayuntamientos" y ha recordado que algunos consultorios han permanecido cerrados.