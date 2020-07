La Comunitat Valenciana rep 449,6 milions del primer tram del Fons Covid-19

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres l'ordre ministerial d'Hisenda que determina el repartiment del primer tram de 6.000 milions del Fons Covid-19, la dotació total del qual és de 16.000 milions d'euros. D'ells, la Comunitat Valenciana rep 449,6 milions.

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana se situa, en termes absoluts, com la quarta autonomia per volum de fons rebuts, després de Madrid, amb 1.495,74 milions, Catalunya, amb 1.246,52 milions, i Andalusia, a la qual han assignat 597,6 milions.

El Fons Covid-19 s'encamina al fet que les comunitats autònomes financen l'impacte de la pandèmia i compensen la reducció dels ingressos per la menor activitat econòmica.

La partida està formada per quatre trams que tenen en compte les necessitats de finançament en matèria de sanitat, educació i de minvament d'ingressos, segons el Ministeri d'Hisenda.

El tram aprovat aquest dimecres és el primer dels dos que es distribuiran entre els territoris seguint criteris representatius de la despesa sanitària i que sumen més de la meitat del fons, amb 9.000 milions.

El primer tram de 6.000 milions ha tingut en compte l'impacte del virus en les comunitats, de manera que en la distribució computen els ingressos UCI (30%); els pacients hospitalitzats (25%); les PCR totals realitzades (10%), així com la població protegida equivalent (35%). Les variables sanitàries són les registrades fins al 30 d'abril.

Segon tram de 3.000 milions

El segon tram del fons aconseguirà els 3.000 milions i s'abonarà al novembre. Els criteris de repartiment es basaran en els ingressos UCI (25%); els pacients hospitalitzats (20%); les proves PCR totals realitzades (10%); i en la població protegida equivalent (45%).

Les variables sanitàries seran les notificades a 31 d'octubre, la qual cosa permetrà avaluar l'impacte de la pandèmia en els pròxims mesos per a fer el repartiment en funció del seu impacte.

El tercer tram està associat a l'educació amb 2.000 milions d'euros, que es transferirà al setembre, mes en què comença el curs escolar. Aquests recursos es repartiran conforme a la població de 0 a 16 anys (80%) i a la població de 17 a 24 anys (20%).

El quart tram del fons està dotat amb 5.000 milions d'euros i es repartirà al desembre a les comunitats autònomes de règim comú per a compensar els menors ingressos per la reducció de l'activitat econòmica. D'aquest tram es reserven 800 milions que es distribuiran d'acord amb criteris associats a l'impacte pressupostari en l'àmbit del transport públic.

El Fons Covid-19 suposa la major transferència de recursos del Govern a les comunitats autònomes al marge del sistema de finançament. Es tracta d'un fons no reembossable que les comunitats no han de retornar i no genera més deute ni interessos a les regions, ja que el cost l'assumeix l'Estat.

Amb aquesta mesura el Govern busca que les comunitats tinguen recursos per a fer front a l'impacte de la pandèmia i poder prestar serveis públics de qualitat.