Busquen un nadador al qui es va perdre la vista anit quan intentava eixir de l'aigua en El Postiguet

En les tasques de cerca va participar per vegada primera el nou dron subaqüàtic del SPEIS, ha informat la Regidoria de Seguretat aquest dimecres.

Els bombers van iniciar la cerca sobre les 22.00 hores i van rastrejar primer per terra la zona de l'espigó i tota la costa al costat d'efectius de Policia Local. Amb posterioritat els sis bussos van continuar la cerca en el punt on s'havia vist a aquesta persona.

Així mateix, els bombers van utilitzar el nou dron subaqüàtic per a continuar la cerca pentinant un ampli perímetre del mar en la zona propera a l'espigó. El dispositiu compta amb llums i càmeres incorporades per a transmetre imatges d'alta qualitat en directe al Lloc de Comandament. A pesar de tot, no es va localitzar la persona.

En el dispositiu van participar l'embarcació de Salvament Marítim i l'helicòpter fins a passades les 00.40 hores.

Els bombers de l'SPEIS i Policia Local van continuar l'operatiu i van suspendre les tasques de rescat passades la 1.30 hores. Aquest matí, entorn de les 09.30 hores, s'han reprès les tasques de cerca en la zona de l'escullera.