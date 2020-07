El Ayuntamiento de Camprovín pide explicaciones a Salud sobre la reducción de la AP en el consultorio médico local

Según dice la misiva, "hace algunos días intenté hablar con alguna persona de su Consejería, solo quería una explicación, una respuesta a la pregunta que las personas de Camprovín nos hacemos" al respecto de esta reducción.

Desde el Consistorio se ha criticado que "no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la Consejería". "No recibimos contestación, me dijeron que alguien de su departamento se pondría en contacto y darían respuesta o explicaciones a nuestra pregunta", detalla.

Por ello, la carta se ha dirigido expresamente a la responsable de la Consejería. "En los días, semanas más críticas de la maldita pandemia en Camprovín, igual que en otros pueblos del medio rural se suspendió la atención presencial en nuestros consultorios locales".

"La explicación -afirma- no vino por orden o carta de esa Consejería. Fueron la doctora y la enfermera quienes nos explicaron que, para centrar sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia y estar más tiempo disponibles a la atención telefónica de los usuarios, se concentraban en el Centro de Salud correspondiente a nuestra zona".

"Desde ese momento, la atención a los vecinos se ha limitado a las consultas telefónicas al personal médico (cuando podían responder), la tramitación de recetas, las urgencias y algunos cuidados ineludibles a ciertas personas enfermas crónicas", con lo que el Ayuntamiento estuvo de acuerdo dada la situación de emergencia.

Sin embargo, "la situación de máxima emergencia, de excepcionalidad, se sigue prologando en el tiempo de manera, a nuestro entender, injustificada".

"Han pasado casi dos meses desde que se decretó esta nueva normalidad pero en lo referente a la atención primaria en estos territorios sigue siendo reducida en días en tiempo, sigue siendo anormal. ¿Va a ser así para siempre?", ha lamentado el Gobierno local.

Se ha propuesto además "una reorganización de los servicios de salud, un nuevo modelo para el medio rural, quizás sean de aplicación las nuevas tecnologías, como es la telemedicina". "Pero no consentiremos que esa reorganización signifique recortes en los servicios públicos", finaliza el escrito dirigido a la consejera de Salud.