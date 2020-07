Localizador inteligente de llaves: una solución ideal para evitar sustos que cuesta 16 euros en Amazon

Quien diga que no miente. A todos se nos ha parado el corazón en alguna ocasión al meter la mano en el bolsillo, bolso o mochila del gim y darnos cuenta de que las llaves que sabemos que habíamos metido no están. Varios segundos de angustia absoluta ("¿cómo vamos a entrar en casa?", "¿le dejé copia a alguien?", "¿y si me roban?") que, normalmente, terminan cuando empiezan a sonar y somos conscientes de que no las estábamos buscando bien... ¡otra vez! Un momento terrible para quien lo vive que quizás a muchos les pueda parecer una tontería, pero, ¿y si te dijéramos que los españoles destinamos casi 5.000 horas de su vida a buscar cosas perdidas en casa?

Un tiempo muy valioso que podríamos dedicar a cultivar nuestras aficiones o descubrir nuevas que, sin embargo, preferimos destinar en la constante búsqueda de esas pequeñas, pero útiles cosas, que, debido a la cotidianeidad de su uso, tendemos a dejar abandonadas en cualquier estantería, pantalón, repisa o bolso sin darle la importancia que merece.

Si bien es cierto que las gafas de ver y los bolígrafos son los objetos que más tendemos a perder, las llaves se encuentran en un importantísimo tercer lugar. Y, la verdad, más allá de llenar el llavero de pingajos diversos, ya no sabemos qué hacer para evitar las paradas cardiacas que produce la sensación de haberlas perdido. Pero, ¿y si te dijésemos que existen rastreadores GPS capaces de decirnos la localización exacta del objeto en el que los hemos colocado con un solo vistazo al móvil?

El localizador de llaves, de Afaneep. Amazon

El más vendido de Amazon

Aunque en el catálogo del gigante de las compras online hay numerosos modelos para elegir, nosotros hemos decidido destacar el más vendido, pues, en materia de compra, el criterio general suele ser una buena señal. Así, este modelo de Afaneep, que incluye un pack de tres localizadores, es ideal para colocar en el llavero o en cualquier otro objeto que tendamos a perder, como carteras y billeteras, móviles... Funciona con tecnología bluetooth y se maneja desde nuestro teléfono móvil, a través de una app que activa un rastreador GPS que nos llevará tantas veces como necesitemos hasta el lugar donde hemos colocado, en este caso, las llaves para evitar sustos, dramas e, incluso, discusiones (sobre todo si hemos apostado por un summer van y no podemos entrar a nuestra caravana).

Cabe destacar que este rastreador funciona con una batería reemplazable y de bajo consumo que puede llegar a durar un año entero y que su rango de búsqueda es lo suficientemente grande para dar con los objetos perdidos (más de 40 metros en exterior y 30 en interior).

