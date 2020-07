El Govern estudia medidas para evitar que grupos se reúnan en la calle por la noche ante el rebrote de casos de Covid

La conselleria de Salud de la Generalitat estudia algún tipo de medida para evitar que grupos se reúnan en la calle durante la noche ante el rebrote de casos de Covid-19.

El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha dicho a Catalunya Ràdio que "la sociabilización" debe ser "diferente". Ha explicado que se piensa en recomendaciones para reducir el número de personas que participan en una reunión. "Y después, quizás sí que en algunos momentos, si nos encontramos, aunque seamos 6, 7 o 8, quizás tampoco lo tenemos que hacer en altas horas de la noche", ha añadido Argimon, que no ha querido ir más allá y ha insistido en que todo ello se está estudiando.

Ha remarcado que no es ninguna "ley seca", sino que "quizás en determinadas horas se puede beber en casa".

Sí que ha opinado que la cultura es "segura", y ha explicado que él misma fue al Grec.

Argimon ha subrayado que no se piensa tanto en "limitar" sino más bien recomendar que las reuniones sociales no sean multitudinarias, porque es como se están produciendo los contagios. Ahora bien, sí que ha insinuado algún tipo de medida para evitar reuniones en la calle por la noche.

"Al confinamiento domiciliario no tenemos que volver. No digo que no volvamos, pero nosotros como sociedad tenemos que intentar no volver", ha defendido el nuevo secretario de Salud Pública, que ha advertido que las PCR no son la solución "mágica", sino que la vacuna ahora mismo es la mascarilla, la distancia y la higiene de manos. De todas maneras, ha subrayado que ya hay la capacidad tecnológica para hacer 30.000 PCR al día, pero ha explicado que esto se irá aplicando a lo largo del tiempo.

En cuanto a los rastreadores, ha señalado que la mayoría ya están en los centros o las bolsas de trabajo de los CAP, y son profesionales de atención al ciudadano y auxiliares de enfermería. Se piensa en un gestor Covid por centro, a pesar de que en algunos puede haber más de uno y en los más pequeños se pueden producir agrupaciones. "Estamos hablando de 500, y seguramente alguno más", ha apuntado.

Argimon espera que esta semana se pueda ver ya la tendencia del Segrià, y se pueda tender ya hacia la estabilización. En general, en Cataluña hay una tasa de transmisión que está alrededor del 2, y esto comporta que "hay que reducir un poco la vida social, que no quiere decir eliminarla".

Sí que ha defendido que la cultura es segura, y ha destacado que el sector ha hecho un "esfuerzo muy importante". A su parecer, hay que saber "convivir con el virus", porque durará meses.