Les obres per a convertir en zona de vianants les cèntriques places de Sant Agustí i de l'Ajuntament acabaran a l'agost

Les obres de conversió en zona de vianants i millora de l'espai públic en dos de les principals places de València, la de l'Ajuntament i la de Sant Agustí, finalitzaran a l'agost.

La vicealcaldessa i responsable de l'àrea d'Urbanisme, Sandra Gómez, ha visitat aquest dimarts els treballs en aquesta última, que han començat aquesta setmana, on s'eliminaran les tres dàrsenes d'autobusos per a anivellar l'àrea de 300 metres quadrats de superfície al costat de l'església, la qual cosa permetrà guanyar una zona per als vianants en un dels punts d'entrada al centre històric de la ciutat.

Tots dos projectes s'engloben en el pla 'València, Ciutat de Places', una iniciativa d'ampliació dels espais per als vianants en detriment dels vehicles motoritzats que ha experimentat una empenta encara major amb la crisi de la Covid-19 i la creixent necessitat de distància interpersonal.

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, en la seua visita d'aquest dimarts a la plaça de Sant Agustí. Ayto. València

El projecte de Sant Agustí compta amb un pressupost d'al voltant de 70.000 euros i afecta a una superfície d'uns 300 metres quadrats de la plaça, situada entre les tres dàrsenes de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), que serveixen com a distribuïdores de les línies d'autobusos, i la façana de l'església del mateix nom. Allí es recol·locarà el mobiliari urbà existent i part del qual s'ha vingut utilitzant en zones de la Marina de València.

Respecte al color del paviment, Gómez ha explicat que, en tractar-se d'un entorn protegit, s'ha optat per integrar-lo amb la vorera existent, per la qual cosa serà del mateix to gris que l'actual.

"Aquest espai es convertirà en una plataforma per als vianants única sense desnivells i de la mateixa tonalitat", ha afirmat la vicealcaldessa, i "després de molts anys com a dàrsena d'autobusos, es transformarà en una autèntica plaça on poder asseure's i gaudir d'una de les entrades al centre històric", ha asseverat.

Obres de conversió en zona de vianants en Sant Agustí. Ayto. València

Gómez precisa que l'actuació "pràcticament no afectarà el trànsit de vehicles" perquè la circulació procedent de l'avinguda es desviarà pel carrer Osca i, per tant, no genera problemes.

La responsable de Desenvolupament Urbà assegura que la crisi de la Covid-19 "ha accelerat la recuperació d'espai públic i, en el cas de València, està en la sintonia de consolidar la ciutat de places". En aquest sentit, recorda que el Govern central permet destinar part del romanent dels ajuntaments "a aquesta mena d'intervencions d'urbanisme tàctic".

Treballs en la plaça consistorial

Mentrestant, en la plaça de l'Ajuntament continuen les labors de reasfaltat i de col·locació del paviment original en la zona central. Quant al primer procés, es desenvolupa en tres fases, fins a aconseguir l'aspecte vermellós i antilliscant que unificarà la tonalitat amb la de les voreres ja existents.

Obres de reasfaltat en la plaça de l'Ajuntament. Ayto. València

Pel que fa al segon, en la zona de la falla municipal, entre l'esplanada central i la font, es deixarà a la vista l'antic empedrat, que a més és més resistent a les altes temperatures a les quals cada any es veu exposat el sòl amb la cremà del monument.

El termini d'execució d'aquesta intervenció, que va començar a la fi de juny, és de sis setmanes i la inversió prevista arriba a 564.940 euros per a reasfaltar 7.600 metres quadrats de les noves zones per als vianants de la plaça. D'aquesta manera, està previst que la plaça presente la seua nova tonalitat a l'agost, una culminació de les obres que coincidirà en el temps amb la de la plaça de Sant Agustí.

"Beneficiarà a l'activitat comercial"

La vicealcaldessa de València i responsable de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha assegurat que la conversió en zona de vianants que s'està escometent en la plaça de Sant Agustí, en la zona de l'església, "beneficiarà a l'activitat comercial de l'avinguda de l'Oest, ja que amplia l'espai públic per a la ciutadania i crea un espai més amable en un enclavament singular" de la ciutat.