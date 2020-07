Un tertuliano de 'El Chiringuito' de Pedrerol, en cuarentena por el positivo en coronavirus del Fuenlabrada

No solo el fútbol español está sufriendo las consecuencias por el positivo por coronavirus de parte de la plantilla del Fuenlabrada, equipo de Segunda División que buscaba los puestos de promoción a la máxima competición pero que no pudo disputar su partido en A Coruña por este asunto.

Además, el mundo de la televisión se ha visto salpicado también por el problema. Así lo desveló El Chiringuito, programa deportivo que presenta Josep Pedrerol. Ha sido uno de sus colaboradores habituales, Manu Sáinz, quien tiene ahora que pasar la correspondiente cuarentena preventiva tras haber estado en contacto con algunos contagiados por el Covid. "Por confidencialidad no me dicen, de la gente con la que he estado en contacto, quién estaba contagiado. Pero sí me dicen que he estado en contacto con contagiados", contó él mismo por videollamada.

Según su explicación, el contado fue en el hall del hotel donde se alojaba el equipo antes de salir rumbo a Riazor, aunque, eso sí, todos tenían la mascarilla puesta. "Nos fuimos saludando, chocamos el puño... Tienes la mascarilla, pero ya hay un contacto", relató.

⚠️"He estado en el HOTEL del FUENLABRADA con MASCARILLA, pero ya ha habido CONTACTO". @Manu_Sainz lo explicó en #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/oq9m4VJl86 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2020

"Curiosamente, yo bromeaba con ellos diciéndoles que no tenía nada". Pero, "al cabo de unas horas, me llamaron del Fuenlabrada para avisarme".

Entonces, el periodista llamó al 061. "Me dijeron que hasta que me hicieran las pruebas tenía que estar confinado en casa".