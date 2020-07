Antifeminista, enfermo terminal, racista: así era Roy Den Hollander, el asesino del hijo de la jueza del 'caso Epstein'

Daniel Anderl, de 20 años de edad y único hijo de la jueza federal hispana Esther Salas, fue asesinado el domingo en su casa de North Brunswick (Nueva Jersey, EE UU), de un disparo en el corazón. Estas son algunas claves del caso.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Un hombre vestido de mensajero de Fedex se presentó en el domicilio de la jueza y disparó contra el joven, que falleció tras alcanzarle el corazón. También el marido de la magistrada resultó herido de gravedad y permanece en el hospital. Salas, por su parte, resultó ilesa porque se encontraba en el trastero durante el ataque y el atacante salió huyendo antes de encontrarla, ya que era ella el objetivo del ataque.

¿Quién lo hizo?

El FBI identificó como principal sospechoso del ataque al abogado Roy Den Hollander, según informó este lunes la Oficina del Fiscal General en Nueva Jersey. Hollander es un abogado neoyorquino conocido por sus casos contra las mujeres y que se autodenominaba como "antifeminista". Fue encontrado muerto este mismo lunes en un vehículo en una zona rural del estado de Nueva York, supuestamente después de dispararse a sí mismo tras cometer el crimen en casa de la jueza Salas. Las investigaciones, no obstante, siguen abiertas.

¿Por qué contra Salas?

Salas es la primera mujer hispana que sirve como juez federal en Nueva Jersey, puesto al que fue nominada en 2010 por el presidente demócrata Barack Obama tras una dilatada carrera en la judicatura.

La jueza ha llevado casos de alto perfil como uno contra peligrosas bandas criminales en Newark (Nueva Jersey) o de fraude bancario por parte de protagonistas de "Real Housewives of New Jersey". Recientemente le fue asignada una demanda contra el banco Deutsche Bank en el que inversores argumentaban que la entidad no hizo suficiente para evaluar el riesgo de clientes como el financiero acusado de pederastia Jeffrey Epstein.

Amenazas a la jueza

Según medios locales, Den Hollander, que llevaba un caso en el tribunal que presidía Salas y que según sus propias palabras era enfermo terminal de cáncer, escribió insultos racistas contra ella en internet.

En 2019, aseguró que el caso que tenía pendiente en el tribunal que dirigía Salas sobre la discriminación por género en la llamada a filas del Ejército avanzaba justo cuando le diagnosticaron un grave cáncer. Según el abogado estaba “preparando los argumentos orales en un caso federal ante una juez latina, incompetente y vaga nombrada por (Barack) Obama”. El abogado añadía que las mujeres hispanas “tienen un problema de complejo de inferioridad”.

Hollander también criticó por internet a Salas por unirse a “organizaciones políticamente correctas que intentan convencer a América de que los blancos, especialmente los hombres blancos, son bárbaros y todos los de piel más oscura son víctimas”.