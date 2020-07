El actor Miguel Rellán anuncia que ha superado el coronavirus tras permanecer 20 días hospitalizado

Miguel Rellán ha confesado en una entrevista para Aisgeque lo ha pasado realmente mal a causa del coronavirus. El actor de 76 años, que se encuentra recuperándose de los daños generados por la enfermedad, se muestra optimista.

Tal y como cuentan muchos de los que han sufrido el mal de esta enfermedad, Rellán ha comentado: "No podía levantar siquiera el brazo, era como si me hubieran dado una paliza, aunque estaba convencido de que no me iba a morir".

El actor de Vergüenza señala que un día se empezó a encontrar mal, acudió a urgencias y que el resto lo tiene 'borroso'. A los cuatro días de su ingreso, tenía que estrenarse como director en Contar para olvidar, por lo que muchos de sus compañeros se enteraron de su estado.

El actor, que ha permanecido 20 días hospitalizado, ha asegurado que la lucha contra la Covid-19 le ha servido para ver que tiene amigos "de verdad", además de contar con el cariño recibido por parte de los sanitarios que le atendieron.

Miguel Rellán PREMIOS CERES - Archivo

Rellán se muestra escéptico con el hecho de que el confinamiento nos vaya a hacer mejores: "Seguirá habiendo gente estupenda y gente que no", ha asegurado.

El director explica también lo dura que está siendo la pandemia a nivel mundial: "Han sido terroríficas las imágenes del mundo vacío y de quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos”.

En defensa de la cultura

El intérprete, que se encuentra deseoso de volver a su ritmo de vida habitual, se ha pronunciado también sobre la que será una de las grandes perjudicadas de esta crisis: la cultura.

"Los gobiernos nunca cuentan con ella. No existe. Sin embargo, durante estos meses había música por todas partes, empezando por el Resistiré del Dúo Dinámico", ha aseverado.

De este modo, Rellán defiende la importancia de la cultura para nuestro país: "Si se conoce a España en el mundo, a excepción del fútbol, es por la cultura", ha sentenciado.