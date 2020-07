El guionista Javier Gullón impartirá una masterclass en la segunda edición de VLC Pitch Forum

València será por segundo año consecutivo la sede del guion de ficción con el talent campus VLC Pitch Forum. A día de hoy, siguen inscribiéndose proyectos tanto en ficción televisiva como en largometraje de cine, de los cuales se seleccionarán 5 proyectos de ficción televisiva y 5 de largometraje.

Además, sigue abierta la inscripción en el VI One to One que organiza EDAV (Escriptors de l'Audiovisual Valencià) para proyectos valencianos y que desde el año pasado se realiza dentro de las actividades del VLC Pitch Forum, señala la organización en un comunicado.

Los jóvenes talentos de la escritura audiovisual aprenderán las técnicas necesarias para mejorar la presentación de sus proyectos ante plataformas, distribuidoras, productoras y televisiones, conocerán de primera mano el trabajo de guionistas reputados tanto nacionales como internacionales, ejemplo de ello es la masterclass que ofreció Guillermo Arriaga en la primera edición ('Amores perros', '21 gramos', 'Babel'), y, por último, mantendrán reuniones con empresas para dar a conocer sus trabajos.

En esta edición, que se celebrará en formato mixto (online y presencial), ya se ha confirmado una charla on-line con el guionista Javier Gullón. La charla estará dentro de las fechas del VLC Pitch Forum, entre los días 26 de octubre al 8 de noviembre, y de la que se anunciará su día concreto a partir de septiembre.

Además, las primeras confirmaciones de las empresas de contenidos audiovisuales Viacom, TVE, Avalon, Brutal Media, Convoy Films, Turanga Films, La Coproductora y The Immigrant en los pitch finales.

TRAYECTORIA

Javier Gullón comenzó su carrera como guionista con 'El rey de la montaña' (TIFF 2007, Sitges Int. Film Fest 2007, Premio Meliès de Plata Ámsterdam 2007). Luego vinieron los guiones de la comedia 'Al final del camino', el thriller psicológico 'Hierro' (Semana de la Crítica Cannes 2009, Premio Mejor Actriz Sitges 2009) e 'Invasor', por el que fue nominado como Mejor Guion Adaptado en los Premios Goya.

Desde entonces, Javier ha seguido escribiendo para proyectos internacionales como 'Treading Water' (Miami Int. Film Fest 2013), 'Out of the Dark', producido por Participant Media, y "Enemy" (TIFF 2013, Secció Oficial San Sebastian, Premio Meliès de Plata Sitges).

Sus últimos largometrajes han sido 'Aftermath', producida por Darren Aronofsky y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y, en España, 'Ventajas de viajar en tren' (Sitges Int. Film Fest 2019), por la que también fue nominado como Mejor Guion Adaptado en los Premios Goya. En televisión, recientemente ha escrito 'Wild district', una producción de Netflix.

Actualmente, Gullón está desarrollando proyectos tanto para TV como para cine para estudios y productoras como Legendary, New Regency o Apple.

En la masterclass que impartirá en VLC Pitch Forum, el autor repasará en conversación on-line cómo es el día a día de un guionista que aterriza en Los Ángeles, cómo pitchear para la gran industria, cómo vender un proyecto o qué aprender de los baches que se encuentran en el camino.

VLC Pitch Forum está organizado por el Institut Valencià de Cultura y gestionado por La república del lápiz. Entre sus colaboradores continúan las entidades de gestión DAMA y SGAE, el espacio La Mutant de la regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València y la asociación de guionistas valencianos EDAV, asimismo, refuerza su participación como partner tecnológico Filmarket Hub.