Pons acusa al exconseller de Vivienda del PP de la "nula construcción" de promociones públicas

20M EP

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha acusado este martes durante el pleno del Parlament al anterior responsable autonómico de Vivienda del PP, Biel Company, de no conseguir la cesión de ningún solar para la construcción de promociones públicas, de no redactar ningún proyecto y no iniciar las obras de ninguna promoción. "Es más, las viviendas que tenía, las vendía o las convertía en hoteles", ha añadido.