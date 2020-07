El Botànic rechaza una comisión para investigar contratos durante la pandemia propuesta por Vox y apoyada por PP y Cs

En concreto, Vox pedía una comisión de investigación para analizar todos los expedientes administrativos o contratos formalizados por la administración o cualquier ente de su sector público instrumental para la adquisición de material o para la realización de prestaciones de servicio relacionados con la emergencia de salud pública, así como de las órdenes de pago y facturas emitidas.

El diputado David García ha señalado que su petición quiere "despejar incógnitas y dudas" porque pese a entender la urgencia de la situación, no era "un cheque en blanco" para las contrataciones, que ha cifrado en más de 121 millones de euros. Ha ironizado afirmado, incluso, que esa comisión ayudaría al Botànic a "lanzar luz sobre esa tan buena gestión que han hecho".

Asimismo, ha criticado la falta de transparencia y ha señalado que tras pedir los contratos se los están haciendo llegar las distintas consellerias, lo que pone de manifiesto que la de Transparencia "no se necesita". García ha puntualizado que no se fía de lo que se sube al portal GVA Oberta y ha mostrado sus dudas en relación a diferentes contratos, por lo que ha defendido su investigación.

El socialista José Muñoz ha enmarcado la propuesta de Vox en su "falta de proyecto político" pero ha advertido de que "el cabreo de la gente del que se benefician tiene fecha de caducidad" porque "la gente también se cansa de estar cabreada".

Ha calificado de "éxito" que la Comunitat lograra el aprovisionamiento de material de protección en un momento como el que se vivió al inicio de la pandemia y ha pedido que no se intente generar sombras de sospecha: "Es que no las hay, es absolutamente transparente, no hay nada extraño en todo esto".

Además, ha recordado a Vox que hay una comisión de reconstrucción en marcha y espera que "esa España que madruga venga a Corts a trabajar". "Menos comisiones de investigación y más participar en el pacto de reconstrucción", ha zanjado, para agregar que también puede ir a su partido y proponer una investigación "ante la presunta caja b que han denunciado los militantes".

El diputado de Vox le ha replicado leyendo textualmente frases pronunciadas por Ximo Puig antes de ser 'president' en las que criticaba que la mayoría pudiera vetar comisiones de investigación y el socialista ha incidido en que no quieren investigar, sino que "son como la Inquisición, vienen a generar sospechas y dudas".

Nathalie Torres (Compromís) ha destacado que en la iniciativa de Vox no consta la motivación para esa comisión por lo que "no debía ni haber llegado al pleno" y ha recordado que ya ha habido comparecencias para dar cuenta de las contrataciones, que están en el portal de transparencia también.

"Qué ganas tienen de hacer perder tiempo a estas Corts y a los funcionarios", ha dicho, animando a Vox a sumarse a la reconstrucción y no huir cuando "han visto que había que pencar".

La diputada de Unides Podem Estefanía Blanes ha defendido el trabajo de la Conselleria de Transparencia y ha comparado el portal GVA Oberta con los portales de comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia.

La 'popular' Eva Ortiz ha advertido de que "una cosa es el estado de alarma y la contratación de emergencia y otra es que no haya un mínimo rigor en la contratación", y ha mostrado sus dudas en algunos contratos de vuelos, en compras para los hospitales de campaña o en quién adelantó el dinero de las contrataciones realizadas a través de Comité Textil.

Tony Woodward (Cs) ha mostrado su apoyo a la comisión porque no se trata de acusar a nadie, sino de ver qué ha ocurrido para que haya habido que pagar 1,8 millones en "sobrecostes en mascarillas" cuando los mercados ya eran estables y si hay contratos manipulados y esclarecer el contrato con Comité Textil. "La ciudadanía se merece una evaluación de lo que se hace con su dinero", ha aseverado.