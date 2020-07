Un proyecto de la CEU UCH y Ford, premiado en un congreso internacional sobre automatización y robótica

20M EP

La International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO) -una de las principales citas internacionales sobre los avances en la aplicación de la informática y la robótica- ha premiado en su 17 edición, celebrada esta vez online, un proyecto liderado por los investigadores Nicolás Montes Sánchez, profesor de Electrónica y Automatización de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, y por Eduardo García Magraner, gerente del área de Ingeniería de Carrocerías y Prensas de Ford Valencia.