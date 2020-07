Borja Sanjuán serà el regidor d'Hisenda de València per a "assumir el llegat de Ramón Vilar"

Així ho ha anunciat la vicealcaldessa i portaveu socialista en l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, qui ha subratllat la formació de Sanjuán i el fet que ha estat durant l'últim any al costat de Ramón Vilar, treballant "colze a colze".

"El llistó està molt alt, però de ben segur desenvoluparà una magnífica tasca i podrà seguir el seu llegat", ha asseverat Gómez.

Per la seua banda, Borja Sanjuán -la investidura del qual es durà a terme en un ple extraordinari divendres que ve- ha manifestat, en un missatge en xarxes socials, que és "una gran responsabilitat assumir l'àrea d'Hisenda, sobretot, precedit d'un mestre com va ser Ramón Vilar".

"He pogut aprendre d'ell moltes coses. La socialdemocràcia ortodoxa. Defendre les persones treballadores i fer que les xifres estiguen al seu servici i no al revés", afig.

CURRÍCULUM

Nascut a València el 1992, en concret en el barri de Tres Forques, Sanjuán és graduat en Dret, Ciències Polítiques i de les Administracions Públiques i Economia per la Universitat de València i Màster en Advocacia per la UNED.

Ha realitzat estades de pràctiques en el Parlament Europeu i Garrigues S.L.P i ha treballat com a assessor en Les Corts Valencianes, Presidència de la Generalitat i l'Ajuntament de València, on fins a hui ocupava el càrrec de director de Promoció de l'Agenda Urbana. A més exerceix en l'actualitat com a portaveu de la Comissió Executiva del PSPV-PSOE en la ciutat de València.