Coronavirus.- PP i Cs donen el seu suport a la vaga dels MIR valencians perquè deixen d'estar "oblidats"

Així ho han afirmat en declaracions als periodistes hores després que representants del col·lectiu MIR de la Comunitat Valenciana hagen iniciat una parada indefinida per a posar fi a la seua "explotació laboral" i reivindicar que els aplaudiments dels balcons "es convertisquen en drets".

Bonig, en "contacte directe" amb els afectats, ha posat l'accent que les seues reivindicacions són justes davant la "la falta d'empatia, sensibilitat i diàleg del president de la Generalitat perquè ja no és una qüestió solament de la consellera", la també socialista Ana Barceló. "Ximo Puig ha preferit passar el seu cap de setmana a Formentera abans que reunir-se amb ells, ací ho deixe", ha sostingut.

Davant aquesta situació, ha assegurat que el PPCV treballa amb els 2.600 MIR valencians en un document que arreplegue les seues necessitats, que passen per millores salarials, laborals i de formació. "Són gent jove, preparada en les millors universitats i en l'estranger, que va a entrar en la sanitat pública perquè en deu anys se'n va a produir una jubilació importantíssima", ha defès, per a criticar les "mentides" del Botànic en dir que aposta pels joves i en pagar "1.121 euros" als metges contractats durant la pandèmia.

"ÚLTIM INTENT" DE CS PER A LA RECONSTRUCCIÓ

De Cs, Cantó ha coincidit en la necessitat de donar suport als MIR i a tots els sanitaris, manant-los una salutació i la seua solidaritat amb la vaga perquè "no poden seguir en aquesta situació de precarietat".

També ha reiterat el seu pessimisme amb la possibilitat d'arribar a un pacte de reconstrucció unànime, doncs creu que el Botànic (PSPV, Compromís i Podem) "s'obstina a ficar molta ideologia" en la seua proposta i no té "voluntat d'arribar a un acord".

El grup 'taronja' prepara un decàleg de mínims com a "últim intent" per a acabar juliol amb un pacte sobre la taula, amb l'objectiu que els majors estiguen millor protegits en les residències i que no hi haja nous impostos. "No anem a estar per a una simple foto i enganyar als valencians", ha reiterat el seu portaveu.