Puig subratlla la voluntat d'aconseguir avanços per als MIR però recorda que "hi ha un marc general d'Estat"

Així ho ha asseverat el cap del Consell a preguntes dels mitjans sobre la vaga que han iniciat aquest dimarts a la Comunitat Valenciana els residents per a reclamar millores en les seues condicions de treball.

Puig ha negat que hi haja hagut pressions des de l'administració per a obstaculitzar aquesta parada, tal com han denunciat els convocants: "Per descomptat no hi ha cap directriu política perquè hi haja cap coacció; jo crec que no ha d'haver-hi cap coacció, el dret a vaga i el dret a manifestar-se ho anem a tindre sempre", ha ressaltat.

Així mateix, ha manifestat que "hi ha una base argumental potent per part dels MIR". "Nosaltres estem intentant situar en el capital humà una part important de la inversió, saben que ahir situàrem l'augment de 120 milions d'euros per a l'enfortiment dels recursos humans de la Generalitat en el camp sanitari", ha recordat en referència al desbloqueig de la carrera professional.

I ha afegit: "En el camp dels MIR també volem avançar però hi ha un marc general que és el marc d'Estat i sobre la base d'eixe marc hi ha una realitat que hem de transformar. La nostra voluntat és transformar aquesta situació que es produeix, per mitjà del diàleg i de la negociació".