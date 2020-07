Puig sobre el fons de recuperació europeu: "Per a una comunitat europeista com la Valenciana hui és un gran dia"

Així ho ha manifestat als mitjans el cap del Consell, qui ha recalcat que durant molts mesos hi ha hagut "una certa angoixa respecte a qual seria la resposta europea". "Afortunadament, des del primer moment de la pandèmia, tots els senyals que ha donat Europa han sigut senyals positius: ha sigut un senyal molt positiu eixe compromís del Banc Central Europeu i la pròpia Comissió i hui podem dir que s'ha confirmat la fortalesa del projecte europeu", ha agregat.

"El projecte europeu del qual nosaltres som part -ha continuat- i que ha sigut fonamental per al progrés d'Espanya i la Comunitat Valenciana ix hui més enfortit que els últims anys. Aquesta decisió que s'ha pres té a veure amb una aportació molt important per a Espanya, que va a significar 140.000 milions, i mai s'havia produït aquest avanç en la mutualització de la renda, aquesta progressió fiscal europea".

Per a la Comunitat Valenciana suposa, per tant, "una gran oportunitat que hem de ser capaces de gestionar". Per açò, "ja portem mesos treballant intensament en diferents departaments de la Generalitat per a veure de quina manera podem contribuir i avançar en tot allò que pot ser nostra implementació de projectes", ha assenyalat el president.

El dirigent valencià ha valorat el treball del Govern de Pedro Sánchez, que ha qualificat de "molt positiu i intel·ligent, no abordant aquesta qüestió des de la comunicació entre el nord i el sud sinó abordant el comú, l'objectiu comú, perquè Europa és un objectiu comú i ací no es tracta de guanyar o perdre, es tracta que tots junts avancem i guanyem". "Abordar aquesta negociació des de la cohesió i l'acord ha sigut molt positiu per part del president del govern", ha incidit.

Igualment, ha lloat el paper de la líder alemanya, Angela Merkel: "És molt positiu que Alemanya tinga aquesta posició de locomotora per a aconseguir la reconstrucció econòmica europea i crec que ara és el temps del Parlament Europeu, que ha d'aprovar aquest projecte, aquest Pla Marshall que nosaltres demanàvem".

En aquest sentit, Puig ha confiat que aquest procés "es produïsca amb la major rapidesa possible". "Tots estàvem en plena incertesa, pensàvem que podia traspassar l'estiu aquest acord, afortunadament es va dir que seria juliol i ha sigut juliol i ara el que falta és que, tant el Parlament Europeu com els nacionals, abans del mes d'agost el puguen aprovar", ha dit.

Ha apuntat que "els anys 21, 22 i 23 van a ser fonamentals quant al pressupost europeu, que se'n va a duplicar, i això també exigeix que el Consell mire d'una manera prioritària l'acció europea, és fonamental per a la nostra reactivació econòmica i el nostre benestar social".

COMPAREIXENÇA EN CORTS

Ací ha comentat que espera que en les pròximes setmanes puga comparéixer en Les Corts per a "explicar a l'oposició del govern valencià després d'aquest acord i informar respecte als projectes bàsics en els quals se'n va a treballar, que, sens dubte, van a estar relacionats amb la transició energètica, la digitalització i l'enfortiment de l'estat de benestar".

Així mateix, ha apuntat que se'n va a "enfortir i potenciar" l'oficina valenciana a Brussel·les, així com tots els equips en el camp directe de les competències de cada departament que està treballant.