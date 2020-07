Un enfermero denuncia haber sido agredido tras pasar la Covid: "Eres positivo, te vamos a quemar la casa"

Un enfermero argentino denuncia haber sido agredido por sus vecinos tras haber superado el coronavirus. Su nombre es Daniel Porro y ha relatado cómo sus vecinos del barrio Nueva Esperanza en Neuquén le golpearon violentamente, además de quemarle la casa y robarle el coche, según informa el medio argentino Perfil.

El pasado 19 de junio, Porro dio positivo en la prueba de la Covid. En el momento de saberlo, ya se encontraba aislado en el domicilio de su madre porque se habían detectado varios positivos en el policlínico ADOS en el que trabaja. Tras un tiempo en el que tuvo tos y dolor de pecho, se volvió a hacer la prueba resultando ser negativa, por lo que decidió regresar a su casa y a su trabajo.

Cuando se conoció el positivo ya había recibido alguna amenaza, pero fue al regresar al barrio cuando afirma que un vecino le dijo: "Ándate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio". Ese mismo vecino, junto a un familiar, fue quien le amenazó también con robarle el coche.

Unos días más tarde otro vecino le pidió que saliese a verle a la calle. El enfermero decidió salir a enfrentarse a la situación, pero todo derivó en insultos y una pelea en la que acabó inconsciente. "Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", cuenta. Mientras estuvo en el hospital, denuncia que la familia que le agredió quemó su casa, que tenía partes aún por construir, y le robó su coche, el cual fue recuperado por la Policía unas horas después.

Un fiscal pone en duda su versión

El fiscal que se encarga del caso, Pablo Vignaroli, ha dado otra versión de los hechos. Dice que cuando la policía llegó al lugar donde se encontraba Porro, le encontró junto con amigos y borracho, y en ningún momento relacionó la paliza recibida con la Covid sufrida.

Afirma que la policía acudió al barrio "y encontró en la vía pública a esta persona de apellido Porro, quien manifestó que estaba compartiendo bebidas alcohólicas con sus amigos, se habían desconocido y lo habían golpeado". Cuando llegó el personal judicial al lugar, Porro se habría negado a ser entrevistado. Sin embargo, la policía registró que tenía "aliento etílico".

Además, en la denuncia no mencionó que había tenido Covid ni que trabajara en una clínica. Solo señala, según el fiscal, que "tuvo un inconveniente con un vecino y otras dos personas, que lo golpearon, que perdió el conocimiento y que luego se despertó en el (hospital) Heller". Sin embargo, el fiscal reconoce que tanto la paliza como el robo del coche se produjeron.