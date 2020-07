Lambán dice que ni el Gobierno de Aragón, ni el de España contemplan un confinamiento en la CCAA

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en la recepción de la Sociedad Deportiva Huesca con motivo de su ascenso a Primera División, Lambán ha añadido que su impresión es que "no se va a llegar a esa situación" en ninguna circunstancia, "sobre todo si hacemos las cosas bien" y de producirse sería "absolutamente letal para nuestra economía".

A su entender, esa es también "la idea que tiene el Gobierno de España", salvo que se "disparataran, desbarataran las cifras" de contagios de la COVID-19 porque la "inconsciencia colectiva siguiera campando por sus fueros en Aragón".

"Pero estoy seguro que eso no va a ocurrir y por tanto me atrevo a pronosticar que no habrá confinamiento obligatorio", ha incidido Lambán, que ha remarcado que posee una interlocución frecuente con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tiene también una relación "espléndida" y "muy fructífera" con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

De este último, ha dicho que los aragoneses "se puede sentir satisfecho porque en las últimas semanas está siendo pionero en el conjunto de España, adoptando medidas antes que ninguna otra Comunidad autónoma", y que están "siendo replicadas, de una u otra forma, por otras".

Lambán ha aportado el dato de nuevos contagios que este martes ha notificado la Comunidad autónoma, 187, una "cifra muy inferior a la del día anterior", cuando fueron 333. "No es una buena noticia", pero sí "relativamente esperanzadora", para advertir que igual que se ha producido este "descenso notable", "cualquier día podemos experimentar sorpresas en sentido contrario".

CONVIVIR CON EL VIRUS

El presidente autonómico ha esgrimido que tanto en Aragón, España, como en todos los países europeos van a seguir apareciendo brotes de coronavirus durante un tiempo y "vamos a tener que acostumbrarnos a convivir" con ellos.

Ha añadido que los ocurridos en Aragón tienen como origen la recogida de la fruta y el ocio nocturno, "vivido de una manera absolutamente irresponsable y frívola por muchos cientos de jóvenes aragoneses".

A ellos les ha querido decir "con toda la crudeza" que aunque es probable que ellos no vayan a sufrir "un menoscabo importante de su salud", si se contagian de la COVID-19, "esa irresponsabilidad puede acarrearle la muerte a sus padres o a sus abuelos".

En general, Lambán ha llamado a la responsabilidad al conjunto de la sociedad frente a una "falsa seguridad" ya que "una cosa es volver a la normalidad y otra haber dejado atrás la crisis sanitaria" puesto que el virus sigue activo.

En este punto, ha esgrimido que el sistema sanitario "está respondiendo", pero si la ciudadanía "no asume su cuota de responsabilidad, va a ser absolutamente imposible que lleguemos al momento de la vacuna sin rebrotes" como los que están ocurriendo ahora.

ACTIVIDADES

El presidente de Aragón ha apuntado que el Ejecutivo "va a seguir extremando las medidas" y siendo "rigurosos" y "duros" para evitar los contagios en el ámbito económico de la recogida de la fruta y ha recordado que en agosto seguirá esta actividad, no solo en la zona oriental de Aragón, sino también en otros puntos, como en Calanda, en la provincia de Teruel, y en la ribera del río Jalón.

En el caso del ocio juvenil, "no vamos a ser menos duros" y el ocio nocturno "puro y duro va a estar absolutamente erradicado durante mucho tiempo" y el botellón "va a ser perseguido de forma absolutamente inmisericorde", además de hacer "hacer continuos llamamientos a los jóvenes para que sean responsables".

Ha aclarado que los establecimientos de ocio nocturno que tengan una licencia de actividades compatibles con otro tipo de usos de la hostelería "no tienen por qué sufrir el rigor de esta medida" porque "podrán seguir abiertos".

Sin embargo, los locales de ocio nocturno como discotecas, espacios de baile y demás, no podrán ejercer su actividad "porque es un foco de contagio y se ha demostrado hasta la saciedad absolutamente letal".

En el resto de actividades en las zonas en Fase 2 flexibilizada, las limitaciones "no alteran demasiado los usos económicos" porque "no se toca el comercio, ni la cultura", en el interior de los restaurantes el aforo está al 50 por ciento de su ocupación, un porcentaje que en una situación normalizada, "por desgracia tampoco iría mucho más allá", mientras que en las terrazas es del 75 por ciento, ha relatado Lambán.

"Hemos tratado de adoptar medidas proporcionadas, es decir, que preservará la salud, pero sin quebrantar la economía más de lo que ya está", ha glosado el jefe del Ejecutivo autonómico, y ha manifestado que el objetivo de su gobierno es, dentro "de las limitadas capacidades de actuación que tenemos, no dejar tirado a nadie".

DESAFORTUNADAS

Lambán ha considerado "desafortunadas" las declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, de no visitar Aragón. El dirigente aragonés ha manifestado que "es un gobierno amigo, con el que estamos colaborando en el combate contra la despoblación y la búsqueda de una financiación para la España interior más despoblada".

Además, ha continuado, con Igea, "tengo una buena relación", pero ha rechazado sus palabras porque "excluyendo a las zonas que están en Fase 2 flexibilizada, la mayoría del territorio aragonés está exactamente igual, y se puede visitar exactamente con la misma seguridad, que Valladolid, León o Soria".

Por eso, ha animado a que se mantengan los viajes previstos "tanto dentro de Aragón, como de fuera", ha remarcado que visitar el Pirineo "no tienen ninguna contraindicación, sino ventajas desde cualquier punto de vista" y dentro de las ciudades en Fase 2 flexibilizada "no existen confinamiento, sino una limitación de la actividad" de forma que si se viaja a Zaragoza, Huesca o Barbastro, se puede comer en un restaurante "con las debidas distancias" y el resto de medidas de seguridad.

Lambán ha aprovechado para resaltar la "transparencia" con la que está actuando el Gobierno de Aragón, que está dando a conocer los brotes que se producen, "dónde ocurre, cuántos contagios ha habido cada día" porque "hacerse trampas en esto es pernicioso para la salud de la Comunidad y para el resto de España".

A su entender, las medidas adoptadas son "proporcionadas e imprescindibles para hacer frente a la situación", se están adoptando "a tiempo" y el Ejecutivo "no está escatimando medios" y tiene capacidad para rastrear hasta a seis personas por cada una que tenga la infección "lo que ha permitido detectar muchísimos casos", muchos de ellos asintomáticos y "esto nos va a permitir seguir siendo muy eficaces en la detección, seguimiento y aislamiento" de los contagios.

Ha añadido que esto facilita "aliviar la presión de los hospitales y de las Unidades de Cuidados Intensivos", que en estos momentos no representan "ningún problema".

Por otro lado, ha dicho que el Ejecutivo aragonés también trabaja en la recuperación social y económica, con una Estrategia acordada por todas las fuerzas políticas de las Cortes de Aragón, salvo Vox, agentes sociales y municipios, a la que ya se han decidido aplicar más de 500 millones de euros, "que empieza a surtir efectos, cuajando entre los distintos sectores de la economía".

Lambán ha reconocido que los nuevos brotes, "no ayudan a la recuperación" y "algún tipo de impacto tendrán", pero se está al tanto para detectarlos y "subsanarlos en la mayor medida posible" para "volver a operar otra vez con la capacidad que tiene" Aragón.