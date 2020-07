Adif retrasa hasta finales de año la apertura del túnel de AVE entre Chamartín y Atocha

Madrid tiene tres túneles de la risa que conectan las estaciones de Chamartín y Atocha. No obstante, de momento solo hay dos activos: uno de ellos, inaugurado en 1967, atraviesa Recoletos y, el otro, Sol. Sin embargo, por sus vías no pueden transitar los trenes AVE que desembocan en la capital. Esto supone que, por ejemplo, los viajeros provenientes de Valladolid no pueden ir directamente a Málaga sin tener que cambiar de estación.

Por eso, el Ministerio de Fomento (y los ministros que han ido ocupando esa cartera) trabaja desde 2012 en el tercero de los túneles, que lleva años intentando ser inaugurado. Es más, el segundo trimestre de este año era el momento elegido, pero llegó el coronavirus. La pandemia obligó a parar unos trabajos que llevan meses "a punto" y que, según confirman fuentes de Adif a 20Minutos, finalizarán "a finales de año", cuando se prevé que José Luis Ábalos inaugure esta infraestructura.

"Actualmente se está acometiendo la fase final de las pruebas necesarias para su puesta en marcha: la previsión estimada para este paso, siempre que no se produzcan imprevistos, se sitúa en el horizonte de finales de año", indica una portavoz de la compañía.

La estación de Chamartín dará así un salto cualitativo de suma importancia porque, además, absorberá mucho del tráfico de Atocha. Ese será el primer paso, porque la estación también será el principal atractivo de Madrid Nuevo Norte, el desarrollo urbanístico que se aprueba definitivamente este miércoles y cuyas obras comenzarán a principios del próximo año.

La también llamada Operación Chamartín llevará aparejada la reforma de esta infraestructura. Para ello, Adif lanzó un concurso internacional de ideas para la redacción del proyecto al que se han presentado hasta 18 consorcios empresariales.

Según explica la misma portavoz, será en septiembre cuando se elijan diez de ellos, que tendrán aproximadamente unos ocho meses para presentar sus trabajos.

Tras ese paso, un jurado formado por personal de Adif, técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad y arquitectos seleccionará al grupo de empresas ganador que se encargue de definir cómo será la estación de Chamartín en el futuro. Eso sí, no hay fecha para que esa reforma, que supondrá la ampliación de las vías disponibles a 31, vea la luz.