Cáritas València arreplega més de 3.000 tones de roba usada el 2019

20M EP

Cáritas València ha arreplegat el 2019 un total de 3.354.493 quilos de roba usada, un set per cent més que l'any anterior. La major part d'ells, un 85 per cent, van ser depositats per la ciutadania en els més de 580 contenidors instal·lats en 125 localitats de la Diòcesi, i la resta en donacions realitzades en més de 390 parròquies de la Diòcesi o a través d'entregues puntuals d'empreses o institucions.