La Mutant y el TEM adelantan a septiembre sus nuevas programaciones

A mediados de marzo, ambas salas se vieron obligados a paralizar su actividad debido a la crisis sanitaria. Hacía aproximadamente un mes que ambos espacios habían puesto en marcha sus programaciones, las cuales quedaron en suspenso durante el estado de alarma y únicamente pudieron retomarse a finales de junio rescatando algunos de los eventos previstos desde un principio. Por esta razón, los dos teatros municipales han adelantado las próximas programaciones al mes de septiembre en lugar de comenzarlas en octubre, como suele ser habitual, dejando solo agosto como paréntesis vacacional.

En este sentido, la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, señala que "cuando comenzó la crisis sanitaria, adquirimos el compromiso de no cancelar sino aplazar, dando respuesta a la demanda del sector, ampliando la temporada al mes de septiembre y diciembre para incluir mayor programación".

De este modo, ambas salas inaugurarán esta nueva temporada con dos de los montajes que la pandemia dejó "en el limbo": en el caso de La Mutant, 'Lázaro' (4, 5 y 6 de septiembre), adaptación al formato largo del desafiante texto de Roberto Hoyo que pudo verse en Russafa Escènica en 2019, y en el del Teatre El Musical, 'Los días ajenos de Bob Pop' (6 de septiembre), un monólogo de experiencias vitales, improvisado y sin guion, donde el transgresor crítico televisivo repasará su existencia a partir de diarios escritos por otras personas.

No serán los únicos eventos "recuperados", ya que La Mutant programará para este mismo mes otro de sus festivales musicales de referencia, Pops Marítims (días 11 y 12), previsto inicialmente para mediados de mayo, además de la presentación del nuevo disco de la banda de swing jazz Le Dancing Pepa (día 17) y el certamen coreográfico del Festival 10 Sentidos, que se traslada ahora al 20 de septiembre.

Esta misma cita llevará hasta el TEM 'Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich' (días 25 y 26), el primer montaje concebido por la coreógrafa belga Ana Teresa de Keersmaeker en 1982, y que podrá verse de nuevo en esta sala treinta y ocho años después de su estreno en Bruselas. Un día después, el 27 de septiembre, el teatro del Cabanyal reubicará el concierto de flamenco a cargo del cantaor Israel Fernández y el guitarrista Diego el Morao que debía haberse celebrado a finales de marzo.

Peor suerte que estos certámenes corrió Cabanyal Íntim, que tuvo que aplazar de manera definitiva su siguiente edición hasta 2021, pero que quiso mantener su presencia en los dos teatros con el proyecto Íntims en Pausa (días 8, 9, 10 y 12), mediante el cual el público podrá asistir a diferentes proyecciones sobre la implicación cultural de los vecinos de Poblats Marítims y los procesos creativos que quedaron interrumpidos por la pandemia, además de participar en una coreografía itinerante.

Completarán las respectivas programaciones la Feria de Asociaciones de Artes Escénicas EsFERa en el TEM (día 18) y la séptima edición del certamen musical Truenorayo Fest en La Mutant (días 24, 25 y 26).