Bandera amarilla en la playa de Ondarreta de San Sebastián tras repararse el sistema de bombeo de la Isla

Fuentes municipales han informado de que el problema que se suscitó en el sistema de bombeo de la isla "se ha resuelto ya". "Las bombas han sido desmontadas y reparadas, por lo que técnicamente el problema está resuelto", han detallado.

En esa línea, el Ayuntamiento ha precisado que este pasado lunes se produjo "el vertido de un metro cúbico aproximado en la parte trasera de la isla que no fue a más al cortar el suministro de forma inmediata". El Departamento de Salud está realizando los oportunos análisis sobre la calidad del agua, que "llevan su tiempo".

No obstante, tras una inspección in situ por parte de técnicos del Departamento de Salud se ha comprobado que, a la espera de los resultados definitivos, el agua "no presenta mal estado", por lo que se ha decidido poner bandera amarilla tanto en Ondarreta como en la Isla, permitiendo el baño con precaución y siempre atendiendo las indicaciones de los socorristas.