La Plataforma en Defensa de la Concertada advierte del malestar de las familias ante la ausencia de fondos COVID

20M EP

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Concertada ha advertido este martes de que muchas familias han anunciado que sus hijos no volverán a las aulas en septiembre si no se cumplen las medidas de seguridad frente al COVID-19 en los centros de la educación concertada, en el caso de que el Gobierno del Principado no destine fondos económicos para realizar desdoblamiento de las clases y por lo tanto contratación de personal docente.