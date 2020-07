Coronavirus.-El estrés de sanitarios ante Covid puede llevar a problemas de salud mental, según un estudio

El trabajo, publicado en julio en la revista médica internacional 'General Hospital Psychiatry', concluye que el personal asistencial sometido a esta situación sanitaria, tiene más riesgo de desarrollar no sólo ansiedad, depresión, insomnio o trastornos de estrés postraumático, sino también experiencias psicóticas transitorias.

Isabel de Burgos y María José Valdés, ambas médicas internas residentes, así como Álvaro López, facultativo especialista en Psiquiatría, han sido los autores de este novedoso estudio.

En un comunicado, el centro hospitalario señala que el deterioro que suscitan estas patologías en la calidad de vida de las personas, implican una adecuada atención así como un seguimiento especializado. Es por ello, que la Unidad de Salud Mental del centro sanitario sevillano ha implementado iniciativas de apoyo psicológico para reducir la carga emocional del personal sanitario y minimizar el riesgo de padecer diferentes tipos de trastornos mentales.

"La innovación es uno de los principales elementos a desarrollar en el campo de la medicina para hacer frente a los desafíos futuros", añade. En este sentido, la Unidad de Salud Mental del Macarena destaca por una elevada producción científica que ha dado lugar a la publicación reciente de artículos relacionados con trastornos psicóticos, depresivos resistentes o sobre conducta suicida, en revistas de calado internacional como 'The British Journal of Psychiatry', 'Schizophrenia Research', 'Acta Psychiatrica Scandinavica', 'Current Psychiatry Reports' o 'Suicide and Life-Threatening Behavior'.