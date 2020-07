Divisió entre Botànic i oposició en Les Corts a compte de la gestió sanitària post-Covid

El diputat del PP José Juan Zaplana ha proposat un pla post-Covid "dotat tècnicament, humanament i econòmicament dels mitjans adequats perquè el sistema sanitari puga recuperar la normalitat al més prompte possible". Ha afirmat que un govern "ha de transmetre serietat, control, rigor i anticipació" però el Consell de Ximo Puig "està fent tot el contrari".

Ha destacat la necessitat d'aquest pla perquè hi ha "diagnòstics que segueixen esperant en un calaix, massa proves no realitzades en els mesos més durs de la pandèmia i enormes danys col·laterals de malalties que han empitjorat i cronificat amb l'impacte del virus".

Al seu juí, la gestió "ha sigut un desastre" perquè "ha fallat l'organització en l'Atenció Primària, hi ha consultoris encara tancats, els reforços no arriben, els metges en formació estan en vaga i el material de protecció és escàs".

Per açò, ha plantejat un pla que passa per contemplar les sanitàries com a professions de risc, PCR periòdiques per a detectar i protegir als professionals, un pla estratègic per a evitar l'èxode de metges especialistes formats via MIR o la creació d'una unitat sanitària multidisciplinària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el PP proposa implantar la figura de la infermera escolar en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, un pla de xoc comptant amb tots els mitjans públics, concertats i privats per a actualitzar al més prompte possible la realització de proves, les visites de control, els diagnòstics i les intervencions quirúrgiques per a reduir al màxim l'espera, entre altres qüestions.

El PP ha acceptat les esmenes plantejades per Ciutadans i Vox -que també han criticat les llistes d'espera actuals-, però no la del Botànic, que volia modificar el text instant a perllongar, aprofundir i adaptar a l'evolució de la pandèmia les actuals mesures adoptades englobades en el document 'Indicacions per a la represa de l'activitat quirúrgica i consultes externes durant el període de transició de la pandèmia' de data 25 de maig.

La socialista Carmen Martínez ha posat l'accent que ja hi ha un pla i ha subratllat també sobre les llistes d'espera que al juny hi havia una mica més de 58.000 persones, 6.000 menys que al maig, i "s'està recuperant l'activitat quirúrgica" incloent derivacions a centres privats.

Per la seua banda, Carles Esteve (Compromís) ha assenyalat que la proposta del PP és un exemple de "política de tàctica, que no és molt útil" i li ha retret que porte al ple una cosa que ja s'està discutint en la comissió de reconstrucció. Irene Gómez (UP) ha demanat que la salut no siga objecte d'interessos partidistes i ha cridat a la unitat.

Zaplana ha replicat que al juny es va reduir el nombre de persones en llistes d'espera perquè les agendes d'especialistes estaven tancades i no entrava ningú en elles i ha advertit també que el document del 25 de maig està "caducat".

SUPORT AL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ

Sí ha aconseguit el suport del Botànic la proposta de Ciutadans de suport al sector de l'automòbil que aposta per la innovació, per la reactivació de la demanda i per avançar cap a la descarbonització.

El diputat de Cs Carlos Gracia ha subratllat que, davant la crisi sanitària, "primer salvar vides i segon, salvar ocupacions" i per açò, ha considerat "prioritari" ajudar aquest sector, que té una facturació de 13.500 milions d'euros i més de 30.000 treballadors.

"És un sector d'alt valor afegit que genera ocupació estable i de gran qualitat", ha subratllat Gracia, al mateix temps que ha explicat que "la indústria automobilística, a més de la Covid-19, s'enfronta a la incertesa sobre la transició cap a la descarbonització". Per açò, ha assegurat: "No podem permetre'ns que ocórrega com amb Nissan a Barcelona" i ha advocat per "fer tot el possible perquè la Comunitat Valenciana siga un lloc competitiu".

La iniciativa de Cs defèn "consensuar amb el sector les polítiques de descarbonització, de reactivació de la demanda, de reducció de costos energètics, la normativa fiscal i laboral i la inversió en innovació i digitalització". Reclama també un conveni de col·laboració entre el Consell i el sector, dotat de pressupost, orientat a la potenciació del HUB en innovació, on es desenvolupe la marca de la Comunitat Valenciana.

INCENTIUS FISCALS PER A BICICLETES I PATINETS

Així mateix, també tirarà endavant previsiblement una altra proposició no de llei (les votacions es realitzaran aquest dijous), la plantejada pel PSPV per a instar el Consell a implantar incentius econòmics i deduccions fiscals per a la mobilitat sostenible a través de bicicletes i patinets.

En concret, es plantegen incentius econòmics en forma d'euros/quilòmetres als treballadors que acudisquen al seu lloc amb bicicleta amb un màxim de 30 euros mensuals, mitjançant el diàleg social i sempre que la renda no supere els 25.000 euros a l'any.

Aposta perquè els pàrquings privats en empreses i polígons industrials compten amb mesures de seguretat per a evitar danys i robatoris, més estacionaments, una deducció en el tram autonòmic de l'IRPF amb un màxim de 300 euros per a la compra de bicicletes i patinets i de 100 euros per a la reparació, amb el mateix límit de renda. Es demana també al Govern que rebaixe del 21 al 10% l'IVA d'aquests mitjà de transport.

El socialista José Muñoz ha instat a aprofitar les oportunitats que sorgeixen d'aquesta crisi en la qual els ciutadans tenen "por a anar en transport públic", la qual cosa genera un major ús del vehicle privat.

Mamen Peris (Cs) ha apostat per combinar la seguretat sanitària, la facilitat de moviment i la sostenibilitat mediambiental, i ha advertit que no cal parar amb les ajudes, sinó que cal apostar per una bona xarxa de transport metropolità, la qual cosa és "l'assignatura pendent".

El PP, que ha anunciat el seu vot a favor encara que no s'acceptara la seua esmena, ha advertit que aquestes ajudes no beneficiaran "pràcticament a ningú" i ha demanat "moderació i ponderació" perquè en el cas d'aconseguir la deducció fiscal, serà "dins de tres anys". Des de Vox han rebutjat la iniciativa assegurant que "no té sentit prioritzar ajudes relacionades amb la contaminació, eixa agenda ecoradical" amb la situació econòmica actual.