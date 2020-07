Torra anuncia un plan de reactivación para Cataluña a financiar con los 30.000 millones que espera recibir de Europa

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, han anunciado este martes el plan de reactivación económica y protección social para paliar la crisis causada por la Covid en Cataluña, por un importe total estimado de 31.765 millones de euros, de los que 2.760 millones se invertirán ya en lo que resta de año.

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, Torra ha indicado que se trata de un plan "abierto" a nuevas aportaciones con el fin de que "ningún ciudadano catalán se quede atrás" en esta crisis de la Covid-19.

El plan incluye 145 actuaciones y 20 proyectos principales y se apoya en la aportación de 30.000 millones de euros que el Govern espera recibir para Cataluña de los 140.000 millones del fondo europeo de rescate que se acaba de pactar entre los líderes de la UE.

Los 1.000 millones restantes procederán, según los cálculos de la Generalitat, de que el déficit autorizado a la administración catalana se eleve hasta el 1% del PIB, lo que dotaría de liquidez inmediata al fondo de reconstrucción catalán. También de la reorganización de los presupuestos de la Generalitat de este año y del fondo Covid del Estado, cuya primera aportación económica la recibió la administración catalana la semana pasada.

Celebran el acuerdo europeo

"Ante la movilización más importante de recursos en la UE nosotros tenemos la obligación de estar preparados", ha dicho Aragonès este martes en la comparecencia. El vicepresidente ha calificado de positivo el acuerdo económico alcanzado en Europa aunque ha indicado que "lo hubiéramos querido más ambicioso y más centrado en transferencias que en préstamos". El balance de la negociación, no obstante, es bueno para Cataluña, en opinión de Aragonès: "Cada paso adelante que da Europa lo da también Cataluña".

Cinco ejes

El plan consta de cinco ejes: economía de la vida, con un presupuesto de 5.000 millones; digitalización, con 1.000 millones; transición ecológica, con 16.000 millones (casi la mitad del presupuesto total); sociedad del conocimiento, con 5.700 millones, y un eje transversal que incluye la perspectiva de género, con una partida de 3.000 millones de euros.

El grueso de los recursos económicos destinados a este plan se movilizará durante los próximos 12 años, hasta 2032. Y hay previstas inyecciones de dinero público para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) por valor de 180 millones, al impulso del coche eléctrico y autónomo (5.877 millones de euros), al sector cultural (383 millones de euros) y a la Investigación y el Desarrollo (I+D) con 1.240 millones de euros reservados.

Sin fecha anunciada para las elecciones catalanas

Sobre la convocatoria de elecciones autonómicas, Torra ha indicado que no ha cambiado la fecha que tiene prevista, la cual no ha revelado, al igual que hizo a finales de junio. Pero no tiene pensado celebrar comicios "mientras sigamos en situación de emergencia sanitaria en buena parte de Cataluña. En momentos así dejo de pensar en cualquier otra cosa. He pedido la priorización absoluta en los brotes sanitarios", ha asegurado.