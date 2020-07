Ensems ofrecerá una oferta de "hibridación" que llega por primera vez a Castellón y Alicante

El certamen ha tenido que reprogramar los contenidos a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19 y, finalmente, se celebrará del 10 de septiembre al 23 de octubre en diferentes espacios de la ciudad de València y, por primera vez, con propuestas en Castelló y Alicante.

'Hibridacions' habla de acercar la tradición a la creación actual, de juntar formaciones clásicas con otras menos tradicionales y mezclar experiencia y experimentación para dar lugar a nuevas sonoridades.

La directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, ha manifestado que, "después de la complicadísima situación vivida, es un orgullo poder decir que el festival decano del Estado dedicado a la música de nueva creación sigue en pie y resurge con una programación prácticamente idéntica a la que se había planteado originalmente".

"Con todas las medidas de seguridad y toda la prudencia, 'Ensems' salva su 42a edición con unas nuevas fechas y, además, con dos espectáculos extra gracias al programa 'reaCtivem'", ha subrayado.

Ensems brindará una mirada a la propuesta transgresora del Proyecto OCNOS con el Niño de Elche. Este espectáculo convive con una programación transversal con espectáculos internacionales y de proximidad, que juegan con otra de las claves de esta edición del festival, la territorialización, que se ha conseguido por la iniciativa de diferentes instituciones y que ha permitido que este año 'Ensems' suene también en Alicante y Castelló.

El director del festival, Voro Garcia, ha explicado que "por primera vez el festival no se ha podido celebrar en primavera, pero nos hemos negado a cancelar su celebración y hemos hecho todo lo posible para aplazar la programación". Concretamente, se ha podido mantener más del 75 % de la programación prevista para el mes de mayo, ha detallado.

Aun así, ha reconocido que "las circunstancias que rodean esta crisis harán que esta edición sea, probablemente, la más extraña desde que en 1979 se creara el festival, sin embargo, no por ello, la menos esperada".

"Además, -ha proseguido- por primera vez, y esperamos que la primera de muchísimas más, contaremos con la participación de formaciones sinfónicas de las provincias de la Comunitat Valenciana, con diferentes estrenos y obras muy interesantes por parte de estas formaciones y saldremos de la ciudad de València para abarcar todo nuestro territorio".

La programación del festival tendrá lugar en diferentes espacios de la ciudad de València, incluyendo el Palau de les Arts Reina Sofía como espacio principal, pero con espectáculos también en La Nau, el Teatre Rialto y el IVAM, además de los conciertos en Alicante y Castelló.

EL ENSEMS "MÁS SINFÓNICO"

El Ensems "más sinfónico" empezará el 10 de septiembre en el Auditorio ADDA de la Diputación de Alicante con la Orquesta ADDA Sinfónica de Alicante con la dirección de Josep Vicent, con un programa homenaje a Miguel Hernández que se podrá escuchar nuevamente el 13 de septiembre en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.

Por otro lado, la Orquesta de València estrenará un encargo del Palau de la Música al recientemente galardonado con el Premio Reina Sofía 2020, el valenciano Carlos Fontcuberta.

El grueso de la programación del festival tendrá lugar en el mes de septiembre y tendrá propuestas de nuestro territorio como Quintet Cuesta, Amores Grup de Percussió & José Antonio Orts y Ensemble d'Arts, además de los conciertos de Spanish Brass y Cuarteto Nel Cuore gracias al programa 'reaCtivem'.

Por lo que respecta a las propuestas estatales, estarán presentes en la programación Zahir Ensemble (Sevilla), Plural Ensemble (Madrid), Proyecto OCNOS & El Niño de Elche (Sevilla), el pianista Alfonso Gómez (Vitoria), el Trío Feedback (Madrid) y el Neuma Quartet (Barcelona), ganadoras del II Concurso Internacional de Interpretación de Música de Nueva Creación Re-cre@, una iniciativa del festival 'Ensems' y el Rafel Festival para fomentar la interpretación de creaciones actuales.

En cuanto a los representantes internacionales, 'Ensems' volverá a contar con los británicos Arditti Quartet, además de la versátil formación londinense The Riot Ensemble y el prestigioso Ensemble Recherche (Freiburg).

En esta ocasión, los creadores invitados a 'Ensems' son las compositoras Helena Tulve y Zeynep Gedizlioglu, y el compositor Ramón Lazkano.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Ensems continúa su apuesta por proyectos pedagógicos en diferentes campos de acción: XXXII Encuentros de Composición, dirigidos al sector profesional, que tendrán charlas y clases magistrales de la mano de Julián Elvira, Zeynep Gedizlioglu, Ramón Lazkano, Helena Tulve, Sarah Salviet y el Niño de Elche y el compositor Germán Alonso en el IVAM.

También tendrá lugar la tercera edición de los Talleres de Creación Sonora, que ofrece la oportunidad a jóvenes compositoras y compositores de trabajar sus obras con agrupaciones profesionales.

Este año trabajarán con la Jove Orquestra de la Generalitat y los invitados José Luis Estellés, director, y Ramón Lazkano, compositor, y el Ensemble Recherche, uno de los grupos más prestigiosos del circuito musical a escala internacional.

'X-Ensems - Màquines vibrants, mons sonors', una producción del Institut Valencià de Cultura para 'Ensems', estará dirigido a la experimentación y creación sonora con los jóvenes de la Educación Primaria y Secundaria y cerrará con la inauguración de una instalación colaborativa realizada de la mano de los artistas sonoros Peter Bosch y Simone Simons. Este tiene el apoyo de Bankia Escolta València y está coordinado por Marina Hervás y Cristina Cubells. El proyecto incluirá un taller de electrónica 'Do it Yourself' de la mano del colectivo Mutan Monkey.

Además, hasta el 30 de julio están teniendo lugar talleres en línea de experimentación sonora para niños y niñas de 8 a 13 años y profesionales del sector musical.

El Institut Valencià de Cultura ha encargado la composición de obras para esta edición del festival a Julián Ávila, José Javier Peña, Clara Olivares, Irene Galindo y Vicent Adsuara.

Destaca también la colaboración que se ha iniciado con el Centro Nacional para la Difusión de la Música (CNDM). La imagen y el cartel de la 42a edición del festival han estado a cargo de la diseñadora Patricia Bolinches.