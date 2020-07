Una reportera de 'Espejo público' interrumpe una conexión en directo porque se "asfixiaba" con la mascarilla

El uso de la mascarilla es algo incómodo y, ahora, en pleno mes de julio las altas temperaturas hacen que llevarla durante todo el día sea un incordio. Este martes, una reportera del programa Espejo público ha sido la última víctima de las complicaciones respiratorias que puede provocar el uso de la mascarilla.

La joven estaba frente al Ministerio de Trabajo en Madrid cubriendo la manifestación de este martes por parte del mundo del toro, cuando ha tenido que interrumpir su intervención por el agobio de la mascarilla.

"Chicos, disculpen, me estoy asfixiando con la mascarilla y no puedo respirar", ha explicado la periodista en pleno directo. La reportera se ha recolocado la mascarilla y, tras coger un poco de aire, ha continuado con su discurso sin ningún otro inconveniente.

Otros incidentes por el uso o no uso de la mascarilla

Son varias las anécdotas televisivas que ha dejado el uso o no uso de la mascarilla durante estos últimos meses, y los reporteros de televisión han sido los protagonistas. El pasado mes de marzo, Nacho Abad, colaborador del magazine de Antena 3, fue muy criticado por acudir en pleno estado de alarmada con la mascarilla bajada al hospital de campaña instalado en IFEMA.

Nacho Abad y Susanna Griso en 'Espejo público'. ATRESMEDIA

Otro reportero, esta vez del magazine matutino de la competencia, tuvo otro incidente con la distancia de seguridad. Un periodista de El programa de Ana Rosa entrevistó a una mujer mayor en la Playa de la Barceloneta que le pidió que no se aproximara a menos de dos metros de ella. "No me pongas ésto (micrófono) tan 'pegao'!", exclamó molesta la señora.

Miquel Valls entrevista a algunos transeúntes en la playa de la Barceloneta. MEDIASET

Uno de los incidentes más comentados fue el protagonizado por el reportero de AR, Jorge Luque. El periodista estaba haciendo un reportaje sobre la salida de los menores de 14 años a la calle en plena desescalada. El colaborador entrevistó a una niña sin aplicar la distancia recomendada y con la mascarilla bajada. Las redes sociales se inundaron de críticas hacia el periodista que, al día siguiente, explicó que fue un despiste y pidió disculpas públicamente.