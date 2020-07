Buruaga reclama a Revilla que defienda a Cantabria en el reparto del fondo europeo para "evitar otro agravio"

Buruaga ha opinado que el acuerdo alcanzado por los países miembros de la Unión Europea demuestra la solidaridad de Europa con España y en bueno para nuestro país. "Es un buen acuerdo para España y también tiene que serlo para Cantabria", ha apostillado.

Para ello, ha instado al presidente a "no quedarse de brazos cruzados y a pelear desde el minuto uno".

Para la dirigente popular, Revilla debería exigir ya a Pedro Sánchez la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para pedir la participación de las comunidades en el fondo y su gestión, y consensuar unos criterios de reparto "justos, que sean de todos, como lleva meses defendiendo el PP frente a la imposición y la unilateralidad del Gobierno de Sánchez".

La presidenta de los populares ha subrayado que Revilla no puede "quedarse en modo espera ni fiarse del PSOE, que estará siempre del lado del Gobierno de Sánchez y no de Cantabria", porque si lo vuelve a hacer el resultado será "otro desastre y no vendrá un euro a Cantabria".

"Se lo dijimos con la devolución del IVA de 2017, con el remanente de tesorería de los ayuntamientos, con Valdecilla y con el reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones para la lucha contra el Covid, en el que Cantabria salió claramente perjudicada, y ahora lo advertimos con el fondo europeo de reconstrucción", ha señalado Buruaga.

Según la dirigente popular, es la recuperación de Cantabria lo que está en juego, por lo que espera que el presidente "haya aprendido la lección, porque los antecedentes de ninguneo y agravio de Pedro Sánchez a la comunidad son conocidos por todos y, además, cada día va a peor".

Buruaga ha advertido también de que "nadie puede ir a reclamar un fondo con las manos vacías, sin un plan bajo el brazo", por lo que ha subrayado que para defender los intereses de la comunidad con más fuerza y rigor, Cantabria debería tener ya su propio plan de recuperación consensuado con los agentes económicos y sociales y los partidos con representación parlamentaria, con reformas estructurales y políticas dirigidas a generar crecimiento económico y empleo, como viene reclamando el PP y exige Europa. "No sé a qué estamos esperando", ha apostillado.

Según la presidenta regional del PP, el Gobierno de Sánchez va a tener que responder a la Unión Europea con políticas reformistas y creíbles "y no con medidas impositivas y populistas que penalicen a España y a los españoles".