Los enfermeros exigen a Ayuso el uso obligatorio de mascarilla en Madrid, una de las dos autonomías que no la imponen

El Colegio de Enfermería de Madrid (Codem) exige en la Comunidad de Madrid el uso obligatorio de mascarillas "en todo momento" como medida de prevención ante la "oleada" de rebrotes que se están produciendo en diversos puntos de España, aún cuando se cumpla con la distancia física de seguridad.

En un comunicado, la organización colegial ha manifestado que el Gobierno regional debería decretar el uso obligatorio de la mascarilla y "apela a su responsabilidad para que actúe con celeridad, ahora que todavía se está a tiempo".

"En ningún modo se pueden volver a producir situaciones como las vividas en estos meses con el colapso de los centros sanitarios. Como tampoco, exponer a los profesionales por falta de medios, como ocurrió durante la primera etapa de la pandemia", ha lanzado.

Comunidades donde es obligatorio llevar mascarilla. Henar de Pedro

Por tanto, dadas las circunstancias y a pesar de que se aprecia que una mayoría de ciudadanos toma medidas de seguridad en cuanto a distancia y uso de mascarilla, el Colegio de Enfermería cree que "no se puede dejar toda la responsabilidad en manos del criterio particular de cada ciudadano".

"Las autoridades sanitarias deben velar por el interés general adoptando todas las medidas necesarias. Desde el Colegio de Enfermería de Madrid se recuerda que la pandemia solo está controlada en cierta medida, como estamos comprobando por los rebrotes que se están produciendo. Por eso, insiste en la prevención, por el bien de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios", ha remachado.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha recordado que el uso de mascarilla en la región es "obligatorio", tanto en espacios cerrados como al aire libre, cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. En esta línea, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que mientras los madrileños continúen haciendo un uso responsable de la mascarilla no darán "más pasos" y no serán necesario imponer su obligatoriedad en la calle.

No obstante, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que ella sí es partidaria de "una política de más obligatoriedad" en el uso de la mascarilla en Madrid, ya que "no todo el mundo tiene la misma percepción del riesgo".

Más Madrid y el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, han demandado también el uso obligatorio de mascarilla en la Comunidad.