Compromís, Podem i PP demanen que les CA participen del fons UE i el PSPV confia en 7.000 milions per a la Comunitat

Mentrestant, Cs destaca la "clàusula antipopulista i antinacionalista" de l'acord dels Vint-i-set pel qual Espanya rebrà 140.000 milions d'euros, sense "ocurrències" com l'acord PSOE-Bildu per a derogar la reforma laboral del 2012, i Vox no es fia "d'aquest govern socialcomunista de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias sense cap credibilitat davant Europa".

Així ho han exposat els portaveus dels sis grups en declaracions als mitjans en Les Corts després de l'acord segellat pels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea per a crear un fons de recuperació de 750.000 milions per a afrontar la crisi del coronavirus.

Entre l'oposició, Isabel Bonig (PP) ha celebrat que arriben 140.000 milions "al regne d'Espanya" gràcies a la negociació dels parlamentaris, "alguns valencians com Esteban González Pons encara que el Govern els haja ignorat".

Encara que ho veu com una garantia i una mostra de la solidaritat de la UE, ha exigit que es repartisca amb rigor i vaja a generar economia i a sanitat i educació, "no a muntar 'xiringuitos' ni una xarxa clientelar perquè Sánchez i Ximo Puig compren voluntats i seguisquen en els seus seients".

La 'popular' ha urgit així al president de la Generalitat i líder del PSPV que prenga la bandera i presente projectes que beneficien els valencians perquè "hi ha oportunitats i falten idees", per al que ha proposat un ple extraordinari sobre el fons. "No sé si en el viatge de Formentera a València li haurà donat temps de pensar alguna cosa", ha ironitzat.

També ha ressaltat que "Compromís se sum al carro" de la seua petició que les autonomies participen en el repartiment i la "garantia" que es mantinga la reforma laboral "que tant bé ha fet a Espanya com amb els ERTO".

De Cs, el seu síndic, Toni Cantó, ha coincidit que l'acord és per a estar satisfet i ha posat en valor que inclou "una clàusula clara antipopulista i antinacionalista que evitarà que els diners es gasten en ocurrències", sinó a impulsar l'economia per a "transformar la realitat d'Espanya".

"Ha arribat el moment d'escometre les reformes perquè sinó haurem perdut una grandíssima oportunitat", ha reivindicat el portaveu 'taronja' en referència al mercat únic i als avanços en educació.

I de Vox, Ana Vega ha avisat que l'acord pot ser "bo o roín segons el seu ús", encara que en el seu partit no es fien "d'aquest govern socialcomunista". "Europa no es fia de nosaltres, hi ha països amb reticències", ha criticat, i ha exigit que els milions vagen a recuperar el poder adquisitiu i a l'ocupació.

BOTÀNIC: "LA UE TRENCA AMB EL NEOLIBERALISME"

Per part del Botànic II, Manolo Mata (PSPV) ha sostingut que aquests tres partits "no saben de què estan parlant", posant en valor l'aposta per la fiscalitat verda i progressiva i "el rebuig als antieuropeus". "És la primera vegada que en la UE es trenca el neoliberalisme com a punt de partida, Alemanya i França han descobert que Europa moriria", ha asseverat.

Després de remarcar que "ni Macron ni Merkel són d'esquerres", el socialista ha posat l'accent que és un acord més "revolucionari" que històric perquè suposa "un canvi de visió brutal sense condicionar les grans inversions".

I ha confiat que les CA decidisquen sobre el repartiment perquè d'elles depèn l'Estat del Benestar: "Si el fons a fons perdut pot estar prop de 70.000 milions per a Espanya, és evident que 7.000 arribaran a la Comunitat". "Ningú pot pensar que el parc eòlic de Cofrents no tinga a veure amb la desaparició de la central nuclear", ha il·lustrat.

Fran Ferri (Compromís) també ha saludat els recursos extra però ha advertit que "pareix que no van a ser suficients per al problema que se'ns vé damunt". Per açò, ha reclamat que els diners vagen a "l'essencial", a canviar el model econòmic cap a la transició ecològica i a millorar les condicions laborals.

Però, sobretot, ha posat el focus en què les autonomies han de tindre "un paper molt important en l'ús del fons i en el seu repartiment". "No pot ser que se'ls hi quede l'Estat quan prestem els servicis socials, la sanitat i l'educació", ha defès.

I de Podem, Naiara Davó ha lloat que "mentre les forces de la dreta es posaven al costat d'Holanda, Espanya ha tingut un govern valent que ha fet valdre la seua veu". Un acord que "podia haver anat més enllà però trenca amb les últimes dècades d'austericidi" i que ha demanat que s'engegue amb rapidesa.

En clau autonòmica, la síndica 'morada' ha urgit al fet que els diners arriben prompte a la Comunitat Valenciana: "Igual que Espanya ha fet valdre la seua veu, els valencians hem de fer el mateix davant Espanya".