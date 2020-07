Rescaten un home i dos dones d'avançada edat en l'incendi de la seua vivenda a Bétera

Sobre les 20.45 d'aquest dilluns, els agents van rebre un avís d'un incendi de grans dimensions en una casa de Bétera, pròxima a un col·legi.

Una vegada allí, van observar una vivenda unifamiliar plena de flames i fum negre i dos dones cridant des d'una finestra. Van posicionar una escala per a accedir i van traure les dos dones per la finestra. L'evacuació d'una d'elles va ser més dificultosa per la seua avançada edat, nerviosisme i nombroses cremades.

Una vegada fora de perill les dos dones, els agents van eixir de la vivenda pel mateix lloc mentre augmentava la quantitat de fum i explosions en l'interior.

Van observar des de l'exterior, en el terrat, un home amb una xicoteta mànega tractant d'extingir el foc, moment en el qual va manifestar una d'elles que era el seu oncle i que vivia en la vivenda contigua, però que la mateixa tenia accés interior a l'immoble que s'estava cremant.

Els agents van entrar i van localitzar l'home, que també tenia cremades de caràcter lleu i dificultats respiratòries, però es va negar a abandonar l'immoble oferint resistència als agents.

Finalment van aconseguir tranquil·litzar-li i convéncer-li que abandonara l'immoble i ho van portar a la zona de seguretat juntament amb les dos dones auxiliades. Els agents van procedir als primers auxilis amb aquestes persones, subministrant-los gases i sèrum fisiològic, i van cobrir amb mantes una de les dones.

Més tard es van personar en el lloc tres indicatius de bombers de Montcada, Paterna i L'Eliana. I moments després van arribar dos sanitaris d'Eliana i Paterna, els quals van assistir les víctimes en la zona de seguretat.

Les víctimes, després de rebre els primers auxilis, van ser remeses a l'Hospital La Fe de València. Es tracta de dos dones de 82 i 58 i un home de 69, tots espanyols. Les possibles causa de l'incendi encara s'estan investigant.