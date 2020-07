Coronavirus.- Fiscalia redueix a quatre les investigacions en residències valencianes i destaca la prevenció

Així s'ha pronunciat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha subratllat que de les set investigacions obertes la passada setmana, s'han tancat tres, amb el que queden quatre: dos en la província de València, una en la de Castelló i una altra en la d'Alacant.

Es tracta, segons ha explicat, d'investigacions menors que s'estan ultimant mentre es recapten últimes dades i documentació sol·licitada.

El panorama en els centres de majors és, de moment, "prou bo", ha subratllat Ana Lanuza, qui ha destacat les mesures de prevenció adoptades i la precaució que se segueix. Ha posat com a exemple la repetició de test en les instal·lacions per a cerciorar-se que no hi ha contagis. "Tots saben el que han de fer i ens trobem amb una situació controlada. Esperem que seguisca sent així", ha manifestat.

Respecte al nombre de defuncions registrades en aquests centres, la fiscal ha afirmat que la xifra ascendeix a 565 des que es va originar la pandèmia -s'havia comptabilitzat un més per error- i la Comunitat porta tres setmanes sense morts en aquest col·lectiu, "la qual cosa és molt bona notícia", ha postil·lat.

Segons les últimes dades aportades per la Conselleria de Sanitat, les residències de la Comunitat no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa s'acumulen 25 dies seguits sense defuncions per coronavirus. Un resident i un treballador de residències han donat positiu per coronavirus des de l'actualització del divendres.

En l'actualitat hi ha algun cas positiu en set centres: un en la província de Castelló i sis en la de València. Es troben sota vigilància activa de control sanitari dos residències a la Comunitat Valenciana, les dos de la província de València.