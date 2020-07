Cine en casa o cómo evitar la calle en las sofocantes tardes estivales: los trucos para llevar la gran pantalla al hogar

La playa, la piscina y el aire acondicionado en nuestro sofá parecen ser las únicas formas de sobrellevar las altas temperaturas de este verano. Así que, durante esta temporada, y aunque tenemos unos looks estivales ideales, pasamos del bañador a la ropa fresquita de estar por casa en un santiamén. Además, nos esforzamos por encontrar planes que bien nos hagan estar todo el día a remojo, bien nos permitan resguardarnos entre las paredes de nuestra casa. Pool parties, cenas con amigos y, por supuesto, la lectura de alguno de los libros que hay que leer una vez en la vida.

Sin embargo, y sobre todo por las tardes, solemos descartar la opción de playa o piscina, puesto que el calor sofocante de las horas centrales del día no es agradable ni aun estando bajo del agua. Para esos momentos, ya sea en familia, con nuestra pareja o en solitario, buscamos opciones alternativas que nos ayuden a sobrellevar las altas temperaturas que no dejamos de notar ni con un buen sistema de refrigeración. Disfrutar de una película es una de esas propuestas que gustan a todo el mundo y que nos permiten descansar en nuestro sofá. Eso sí, en esta época, sin manta. Además, tienes que sacar partido a tu suscripción a Disney+ y a Prime Video, por lo que por títulos para ver no será... Ahora, solo tienes que convertir tu casa en una sala de cine... ¡y nosotros sabemos cómo!

Así puedes convertir tu casa en una sala de cine

- La película... ¡en este proyector con pantalla! Compatible con una gran cantidad de dispositivos y con una calidad de imagen Full HD, este proyector es perfecto para una sesión de cine en casa ya que, además, incluye tecnologías que protegen nuestra vista. Este gadget ha mejorado el brillo y ha reducido el ruido del ventilador para ofrecer una gran experiencia cinéfila. Pero, lo mejor, es que también incluye una pantalla donde proyectar nuestros títulos favoritos.

Este 'pack' incluye lo básico para una tarde de cine en casa. Amazon

- Como en la sala de cine con esta barra de sonido. No hay nada como el sonido envolvente de una sala de cine y podemos conseguirlo en casa con este pack que incluye una barra de sonido y un subwoofer. Alcanzan una potencia máxima de 160W y, gracias a este último dispositivo, disfrutaremos de unos bajos potentes y de la plenitud de la banda sonora. Son compatibles con varios dispositivos y pueden controlarse desde un mando a distancia.

Con estos dos dispositivos, disfrutaremos de un sonido envolvente. Amazon

- Tan cómodos como un cine en la playa. Esta tumbona, además de ser nuestra fiel compañera para tomar el sol en nuestra terraza, nos servirá para disfrutar de la película como si estuviéramos en la playa. Está elaborada con madera de alta calidad y con una tela estable y resistente. Además, dispone de tres alturas ajustables para la espalda para colocarla como más cómodos estemos.

Este hamaca cuenta con tres posiciones para la espalda. Amazon

- Unas palomitas sanas y en cuestión de minutos. Aunque en el mercado encontramos palomitas para preparar en el microhondas, disfrutaremos de un snack más saludable si las optamos por comprar el maíz y elaborarlas en un palomitero como este de Lékué, que, además, nos permite preparar nuestras propias recetas en apenas seis minutos. ¿Quién no quiere innovar en cuestión de palomitas?

Palomitero Lékué. Amazon

- Y más snacks. Aquellos que no se conforman solo con las palomitas en el cine, siempre cuentan con otros frutos secos o chucherías con los que disfrutar aún más de la película. Este dispensador, apto para caramelos y frutos secos, es una opción fácil para que toda la familia disfrute de estos caprichos: basta con acercar la mano hasta la boquilla de este producto para que caiga su contenido interior, gracias al sensor táctil del que dispone.

Este dispensador tiene un sensor táctil. Amazon

