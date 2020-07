La UPV, la millor politècnica d'Espanya en impacte científic, segons el CWTS Leiden Rànquing

A partir de les dades que arreplega el rànquing, la UPV, "a més de ser la millor universitat tecnològica del país en impacte científic, en aquest camp és la segona de totes les universitats espanyoles en Matemàtiques i Ciències de la Computació, la tercera en Ciències Físiques i Enginyeria i la setena en Ciències de la Vida i de la Terra", destaca la institució acadèmica en un comunicat.

En la classificació general nacional, la Universitat Politècnica de València se situa de nou en el top 10 del país, en concret, en el lloc número 9. I fora de les nostres fronteres, el rànquing situa la UPV molt prop del top 100 europeu en impacte científic. Ocupa la posició 107, i a nivell mundial, el 334.

En la llista mundial, el rànquing està encapçalat per la Universitat de Harvard, la Universitat de Xangai Jiao Tong i la Universitat de Zhejiang, aquestes dos últimes a la Xina. Mentre, a Europa el rànquing està liderat per tres universitats britàniques (Oxford, University College de Londres i Cambridge). I a Espanya, la UPV destaca com la millor de les universitats tecnològiques del país.