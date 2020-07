Consejera Salud reafirma "seguimiento de los casos activos" en La Rioja y pide "responsabilidad"

Tras una visita que, junto con la presidenta riojana Concha Andreu, ha hecho a la remodelación de la zona de Urgencias del Hospital de Calahorra, y a preguntas de los medios de comunicación, Alba ha afirmado, en primer lugar, que "no tenemos ninguna persona ingresada, algo que es un indicador muy potente respecto a la pandemia".

"Estamos haciendo un seguimiento activo de los casos activos de los que se ha ido informando tanto al CECAES como a los medios de comunicación y estamos realizando todas las acciones multinivel para controlar la pandemia y el contagio", ha asegurado.

Ayer mismo, desde el Gobierno regional se comunicó un segundo brote, en Logroño, con tres jóvenes aislados en sus domicilios, uno con síntomas leves y los otros dos, asintomáticos, en una jornada en la que, en total, se comunicaron once positivos en la región desde el pasado viernes.

Por otro lado, el lunes pasado, día 13, se había dado ya cuenta de un primer brote en la comunidad riojana, con tres afectados, un paciente del Hospital San Pedro y los dos sanitarios que le atendieron.

En este marco, Alba ha aprovechado "la oportunidad para recordar a todos, riojanos y visitantes, que hemos de seguir responsablemente en el plano individual todas las medidas de contención, porque si no lo hacemos, seremos también responsables de que no se pueda controlar la pandemia".

"Sé que los riojanos sabemos hacerlo bien, y los visitantes tienen que ayudarnos también a hacerlo bien. Es importante a veces mostrar públicamente nuestra alegría por algunos acontecimientos, o por ascensos deportivos, pero debemos saber compaginar la alegría con la responsabilidad", ha añadido.

En palabras de la consejera de Salud, "estamos haciendo el máximo esfuerzo mutinivel en todas y cada una de las acciones que podemos poner en marcha", en referencia al seguimiento de los casos positivos, y ha reconocido, en esta línea, que "a veces resulta realmente complicado poner en marcha un proceso quirúrgico de la cadena de contagios".

Así, ha señalado que "hay que preguntar con cuántas personas ha estado cada positivo en las últimas 48-72 horas, hacer un listado, contactar con ellos e ir extendiendo esa línea, algo que, en algunos casos podremos hacer hasta el final, pero en otros es muy difícil lograrlo".

"Es un trabajo titánico, pero no porque sea titánico vamos a abandonarlo. En esta comunidad no se rinde nadie, lo que no nos sale a la primera probamos otras fórmulas hasta que funcione", ha finalizado Sara Alba.