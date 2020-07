UP lleva al pleno celebrar un homenaje civil a las víctimas de la Covid "inclusivo, plural y abierto"

En ese sentido, en una comparecencia de prensa, López ha puesto de ejemplo el "primer homenaje civil del Estado" hacia las víctimas y que ha calificado de "austero y breve" que cumplió de forma "escrupulosa" con la aconfesionalidad del Estado.

Frente a ello, ha situado el acto religioso convocado por el equipo de Gobierno de Alicante -PP y Ciudadanos-, en la concatedral de San Nicolás y al que UP no acudió: "Nos limitamos a decir que respetábamos cualquier homenaje a las víctimas, pero no compartimos que se organizase por un rito religioso desde una institución pública".

Así, ha entendido que "ese mismo acto" convocado por el propio obispado "no hubiera generado ningún tipo de controversia en las fuerzas progresistas".

De ese modo, la formación ha presentado una iniciativa en la que insta al Ayuntamiento a organizar un acto "abierto a la sociedad civil" y con la "más alta solemnidad local, provincial y autonómica" y a realizar "preferentemente antes del final del verano en espacios simbólicos y siempre que la evolución de la pandemia lo permita".

López ha explicado que al acto debería asistir la Corporación y la representación de la sociedad y "también religiosa, pero de todas las confesiones de la ciudad".

La propuesta se presentará a todos los grupos porque es un texto "inclusivo y con vocación de unidad" y ha entendido que los partidos "no tendrán ningún reparo en aprobar la iniciativa" porque ya asistieron al acto del 16 de julio.