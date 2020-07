Educació organitza la primera escola de tardor Carme Miquel amb la participació del pedagog Francesco Tonucci

Sobre aquest tema, el conseller Vicent Marzà ha recordat que a l'inici de l'any es va començar a treballar en el projecte d'incentivar de nou les escoles d'estiu per a professorat, que van sorgir fa dècades durant dels moviments de renovació pedagògica valencians i que tenien "molt clar" que tindria el nom de Carme Miquel, mestra i pedagoga referent de l'educació valenciana.

"Donada la situació provocada aquests mesos per la Covid-19, s'ha fet impossible organitzar l'escola d'estiu, però no hem defallit i la primera edició serà una escola de tardor que es realitzarà en tres punts del nostre territori i que hem organitzat amb molta il·lusió per al nostre professorat", ha destacat.

Aquesta primera escola de tardor Carme Miquel, que naix en el 45 aniversari de la primera escola d'estiu valenciana, impulsada pels MRP, se celebrarà a Castelló l'11 i 12 de setembre; a Elx, el 16 i 17 d'octubre, i a València, el 13 i 14 de novembre amb el lema 'Repensar per transformar'.

Així mateix, la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano, ha subratllat que "estem en un moment clau, com també ho era al 1975, per a repensar l'educació perquè done respostes als reptes de futur que ha d'afrontar el nostre sistema educatiu".

INSCRIPCIÓ OBERTA

La inscripció en la primera de les trobades, que acollirà l'espai cultural Menador de la capital de la Plana, ja està oberta i la jornada es retransmetrà en directe per 'streaming'

El programa de la trobada a Castelló, juntament amb el diàleg entre Francesco Tonucci i Romera, inclou la ponència 'Innovar per transformar' a càrrec de Xavier Aragay, líder del Reimagine Education Lab i un dels referents estatals dels processos d'innovació i transformació profundes de l'educació i l'aprenentatge.

També s'organitzaran mitja dotzena de tallers pràctics coordinats pels MRP de les comarques de Castelló sobre temes com per exemple la prevenció de l'assetjament escolar, la coeducació i la creativitat.

Els dos dies de l'Escola de Tardor a Castelló es tancaran amb un aula debat sobre les expectatives de l'alumnat per al curs 2020-2021 en la qual intervindran representants de les comunitats educatives del CEIP Tombatossals, de l'IES Matilde Salvador i del Centre de Formació de Persones Adultes (FPA), els tres de Castelló, i també dels IES Pere Enric Barreda de Benassal i Honori Garcia de la Vall d'Uixó.

L'ESCOLA DE TARDOR CARME MIQUEL A ELX I VALÈNCIA

En la capital del Baix Vinalopó les jornades se celebraran en el complex cultural Convent de Sant Josep i arrancaran amb un diàleg de tres directors i directores d'institut amb l'holandés Rob Houben, director de l'Agora School de Roermond, als Països Baixos.

Les àgores d'Holanda i Bèlgica són un moviment d'escoles públiques que impulsen l'aprenentatge dirigit per l'alumnat, on es construeix el coneixement a partir dels centres d'interés dels i les escolars.

El Centre de Carme de Cultura Contemporània (CCCC) acollirà l'última de les trobades de formació a València, que començarà amb un diàleg amb Francesc Orella, l'actor que dona vida al professor de Filosofia protagonista de la popular sèrie de televisió 'Merlí', qui ha canviat la mirada cap a l'ensenyament de les generacions més joves.