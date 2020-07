La rutina de piscina de una Pilar Rubio "a punto de dar a luz" le genera algunas críticas

Pilar Rubio se encuentra en la recta final de su embarazo, pero mientras espera la llegada de su futuro retoño, el cuarto de su relación con el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, la colaboradora de El hormiguero sigue con sus rutinas de ejercicios.

En el último vídeo subido a su perfil de Instagram, la televisiva muestra cómo es su rutina en la piscina. "Si consigues afrontar el entrenamiento como una oportunidad de disfrutar y aprender de ti misma, tienes la mitad del camino hecho. Yo tengo la gran suerte de contar con el mejor apoyo @noetodea desde hace muchos años. Su energía positiva, experiencia e innovación constante hace que nunca me aburra y siempre quiera más💪", comenta Riubio.

"Hoy nos lo tomamos de una manera relajada porque estoy a punto de dar a luz, pero si no fuera por estos momentos, estaría con mil molestias😜", acaba.

Unas imágenes sorprendentes en plena acción de ejercicios que han sido muy vistas -casi cien mil reproducciones en apenas una hora- y comentadas por unos fans que le recuerdan lo guapa que se encuentra y le desean suerte para el parto.

Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones de la colaboradora, también hay muchas que son más críticas y le hacen saber, con mucho respeto, que no todas tienen la suerte de tener piscina privada y entrenadora personal. "Qué suerte tienes, piscina privada y entrenadora personal. Piensa que la mayoría de nosotras no podemos. Suerte con el parto😘" o "No todas tenemos piscina privada y entrenadora personal.. pero gracias por el consejo 👌🏽", son algunos de los comentarios que se puede leer en su muro de Instagram.